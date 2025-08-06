https://1prime.ru/20250806/minpromtorg-860390110.html

Минпромторг опроверг слухи о превышении цены на жизненно важные лекарства

Минпромторг опроверг слухи о превышении цены на жизненно важные лекарства - 06.08.2025, ПРАЙМ

Минпромторг опроверг слухи о превышении цены на жизненно важные лекарства

Цена на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты на торгах в России не может быть превышена, сообщили журналистам в Минпромторге РФ. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T16:29+0300

2025-08-06T16:29+0300

2025-08-06T16:29+0300

экономика

бизнес

минпромторг

еаэс

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/76220/80/762208015_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_bce393c1870c6c3c76f9b52899764d65.jpg

МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Цена на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты на торгах в России не может быть превышена, сообщили журналистам в Минпромторге РФ. Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на Всероссийский союз пациентов сообщила, что правило при госзакупках "второй лишний" может привести к росту расходов на приобретение жизненно необходимых лекарств. Под правилом "второй лишний" в госзакупках подразумевается, что среди заявок на тендер, если есть хотя бы одна с товарами из стран ЕАЭС, подходящая под требования закупки, заказчик обязан выбрать её и отклонить заявки из других стран. "Постановлением Правительства РФ № 1875 с 01.01.2025 установлена возможность применения национального режима на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты – ред.) в закупках исключительно в виде механизма "второй лишний" и он уже применяется в 2025 году... В соответствии с статьей 61 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" предельная отпускная цена производителя на лекарственный препарат, включенный в перечень ЖНВЛП, подлежит государственной регистрации – такая цена на торгах не может быть превышена", - говорится в сообщении. В Минпромторге РФ подчеркнули, что механизм "второй лишний" является продолжением работы по локализации лекарств, который ранее был заложен механизмом "третий лишний". Так, благодаря "третьему лишнему" наблюдались устойчивый рост доли локально производимых лекарств среди участников аукционов и снижение стоимости лекарств. Кроме того, в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов есть стратегически значимые продукты, которые должны быть отечественного производства для оперативного увеличения объемов выпуска такой продукции. В ведомстве напомнили, что такая ситуация стала очевидной в период COVID-19. "Такими лекарственными препаратами нужно обеспечивать население самостоятельно и независимо от конечной конъюнктуры, международных цепочек кооперации и других факторов. Смысл СЗЛС (Стратегически значимые лекарственные средства – ред.) – приоритизировать лекарства для промышленности, которая должна обеспечить полный цикл производства в России", – добавили в Минпромторге. Внедрение механизма "второй лишний" предусмотрено на лекарственные препараты, включенные в перечень стратегически значимых лекарственных средств, все стадии производства которых осуществляются на территории ЕАЭС. Он будет применяться в связке с автоматизированной системой прослеживаемости лекарственных средств, пояснили в ведомстве. "Согласно действующей редакции Постановления № 1875 механизм вступит в силу с 1 сентября 2025 г., однако в настоящее время Минпромторгом России совместно, в том числе с Минфином России прорабатывается вопрос переноса срока вступления в силу такого положения на 1 января 2026 г... Симбиоз механизмов "второй лишний на ЖНВЛП", "второй лишний на СЗЛС" с учетом актуализации перечня СЗЛС создает взаимодополняющую систему, стимулирующую глубокую локализацию, прозрачность рынка и направленную на обеспечение лекарственного суверенитета", - отметили в Минпромторге РФ.

https://1prime.ru/20250723/lekarstva-859839095.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, минпромторг, еаэс, минфин