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Физлица увеличили вложения в ценные бумаги на Московской бирже

Физлица увеличили вложения в ценные бумаги на Московской бирже - 06.08.2025, ПРАЙМ

Физлица увеличили вложения в ценные бумаги на Московской бирже

Частные инвесторы в июле вложили в акции, облигации и паи фондов на Московской бирже 232,4 миллиарда рублей, что почти в два раза превышает показатель июля... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T10:24+0300

2025-08-06T10:24+0300

2025-08-06T10:24+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Частные инвесторы в июле вложили в акции, облигации и паи фондов на Московской бирже 232,4 миллиарда рублей, что почти в два раза превышает показатель июля прошлого года, говорится в сообщении торговой площадки. "В июле 2025 года физлица вложили в ценные бумаги 232,4 миллиарда рублей, что в почти в два раза больше, чем в июле прошлого года, в том числе в акции – 13,2 миллиарда рублей, в облигации – 206,8 миллиарда рублей (в 3,2 раза больше по сравнению с июлем 2024 года), в паи фондов – 12,4 миллиарда рублей", - сообщила биржа. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июля достигло 37,8 миллиона (плюс 603 тысячи за июль), ими открыто 70,9 миллиона счетов. Сделки на фондовом рынке Московской биржи в июле заключали 3,9 миллиона человек. Из них 357 тысяч - квалифицированные инвесторы. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в июле составила 66,9%, в объеме торгов облигациями – 28,1%. Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в июле были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,4% и 7,1% соответственно), акции "Лукойла" (14%), "Газпрома" (13%), "Т-Технологий" (6,8%), X5 (5,8%), ВТБ (5,7%), "Роснефти" (5,7%), "Яндекса" (5,7%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5%). Доли утренней и вечерней торговых сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составили 9% и 15% соответственно, при этом частные инвесторы были основными участниками утренней и вечерней сессий с долями 83% и 78% соответственно. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,1 миллиона (плюс 20,2 тысяч за июль). Торговый оборот на счетах ИИС за месяц составил 332,7 миллиарда рублей, что на 37,4% больше показателей июля прошлого года. В структуре оборота на ИИС 66,3% приходилось на сделки с акциями, 13,2% - с облигациями и 20.06% - с паями фондов.

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рынок, акции, торги, сбербанк, лукойл, газпром