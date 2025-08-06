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Кароль Навроцкий официально вступит в должность президента Польши
Кароль Навроцкий официально вступит в должность президента Польши - 06.08.2025, ПРАЙМ
Кароль Навроцкий официально вступит в должность президента Польши
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в среду примет присягу и официально вступит в должность главы государства сроком на пять лет. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T00:36+0300
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ВАРШАВА, 6 авг – ПРАЙМ. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в среду примет присягу и официально вступит в должность главы государства сроком на пять лет.
По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
Церемония инаугурации начнется в 10.00 по местному времени (11.00 мск) в зале заседаний парламента, где соберутся 460 депутатов, 100 сенаторов, представители правительства, дипкорпуса, духовенства. Приглашены также бывшие президенты Польши Лех Валенса, Александр Квасьневский, Бронислав Коморовский и Анджей Дуда. Валенса уже заявил, что не будет присутствовать на этом мероприятии, назвав его "отвратительным шоу".
На церемонии Навроцкий произнесет текст присяги, после чего отправится в храм в кафедральный собор Святого Иоанна Крестителя, где в 12.00 (13.00 мск) начнется служба. Затем президент прибудет в Королевский замок, где он будет удостоен звания Великого магистра Ордена Белого Орла и Ордена Возрождения Польши.
После 15.00 (16.00 мск) Кароль и Марта Навроцкие вместе войдут в Президентский дворец, где символически сменят нынешнюю президентскую чету Анджея и Агату Дуду. Заключительным мероприятием, запланированным на 6 августа, станет передача командования Вооруженными силами, которая состоится на площади Маршала Юзефа Пилсудского.
Навроцкий родился 3 марта 1983 года в Гданьске. В юности он активно занимался футболом и боксом. Играл в футбольных командах Ex Siedlce Gdańsk и KKS Gedania. В 2004 завоевал Кубок Польши по боксу среди юниоров в тяжелом весе.
Он окончил Высшую школу бизнеса и администрации в Гданьске, Институт истории Гданьского университета, имеет степень доктора гуманитарных наук в области истории, получил степень MBA. Навроцкий женат. У него трое детей, из них двое совместных с супругой.
Навроцкий выступает против членства Украины в Европейском союзе и НАТО. Он акцентируется на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на территории Украины. По его мнению, государство, которое не в состоянии рассчитаться за жестокое преступление в отношении 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов.
В апреле 2025 года Навроцкий заявлял, что "глубоко разочарован" Владимиром Зеленским. Он напомнил о том, что Польша не только оказывает Украине огромную экономическую и военную помощь, но и благодаря решениям Европейской комиссии оказалась в проигрышном положении с точки зрения ведения бизнеса в различных отраслях.
По словам Навроцкого, Зеленский заявил, что Украина осталась одна в начале конфликта, "а это значит, что он недооценил огромные усилия поляков и польского президента".
Во внешней политике Навроцкий намерен в первую очередь поддерживать укрепление польско-американского альянса. Избранный президент не скрывает своего критического отношения к Дональду Туску, правительство которого он называет худшим в истории страны.
Во время избирательной кампании Навроцкий заявлял, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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общество , польша, украина, кароль навроцкий, лех валенса, владимир зеленский, нато
Общество , Экономика, ПОЛЬША, УКРАИНА, Кароль Навроцкий, Лех Валенса, Владимир Зеленский, НАТО
Кароль Навроцкий официально вступит в должность президента Польши
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий официально вступит в должность
ВАРШАВА, 6 авг – ПРАЙМ. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в среду примет присягу и официально вступит в должность главы государства сроком на пять лет.
По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
Церемония инаугурации начнется в 10.00 по местному времени (11.00 мск) в зале заседаний парламента, где соберутся 460 депутатов, 100 сенаторов, представители правительства, дипкорпуса, духовенства. Приглашены также бывшие президенты Польши Лех Валенса, Александр Квасьневский, Бронислав Коморовский и Анджей Дуда. Валенса уже заявил, что не будет присутствовать на этом мероприятии, назвав его "отвратительным шоу".
На церемонии Навроцкий произнесет текст присяги, после чего отправится в храм в кафедральный собор Святого Иоанна Крестителя, где в 12.00 (13.00 мск) начнется служба. Затем президент прибудет в Королевский замок, где он будет удостоен звания Великого магистра Ордена Белого Орла и Ордена Возрождения Польши.
После 15.00 (16.00 мск) Кароль и Марта Навроцкие вместе войдут в Президентский дворец, где символически сменят нынешнюю президентскую чету Анджея и Агату Дуду. Заключительным мероприятием, запланированным на 6 августа, станет передача командования Вооруженными силами, которая состоится на площади Маршала Юзефа Пилсудского.
Навроцкий родился 3 марта 1983 года в Гданьске. В юности он активно занимался футболом и боксом. Играл в футбольных командах Ex Siedlce Gdańsk и KKS Gedania. В 2004 завоевал Кубок Польши по боксу среди юниоров в тяжелом весе.
Он окончил Высшую школу бизнеса и администрации в Гданьске, Институт истории Гданьского университета, имеет степень доктора гуманитарных наук в области истории, получил степень MBA. Навроцкий женат. У него трое детей, из них двое совместных с супругой.
Навроцкий выступает против членства Украины в Европейском союзе и НАТО. Он акцентируется на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на территории Украины. По его мнению, государство, которое не в состоянии рассчитаться за жестокое преступление в отношении 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов.
В апреле 2025 года Навроцкий заявлял, что "глубоко разочарован" Владимиром Зеленским. Он напомнил о том, что Польша не только оказывает Украине огромную экономическую и военную помощь, но и благодаря решениям Европейской комиссии оказалась в проигрышном положении с точки зрения ведения бизнеса в различных отраслях.
По словам Навроцкого, Зеленский заявил, что Украина осталась одна в начале конфликта, "а это значит, что он недооценил огромные усилия поляков и польского президента".
Во внешней политике Навроцкий намерен в первую очередь поддерживать укрепление польско-американского альянса. Избранный президент не скрывает своего критического отношения к Дональду Туску, правительство которого он называет худшим в истории страны.
Во время избирательной кампании Навроцкий заявлял, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.