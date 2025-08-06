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Нефть дорожает на данных API о запасах сырья в США - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Нефть дорожает на данных API о запасах сырья в США
Нефть дорожает на данных API о запасах сырья в США - 06.08.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на данных API о запасах сырья в США
Мировые цены на нефть растут в среду утром после публикации статистики Американского института нефти (API) о запасах сырья в США, следует из данных торгов. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T07:56+0300
2025-08-06T07:56+0300
нефть
энергетика
рынок
сша
индия
ing
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду утром после публикации статистики Американского института нефти (API) о запасах сырья в США, следует из данных торгов. По состоянию на 7.30 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднималась на 0,61% - до 68,05 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - также на 0,61%, до 65,56 доллара. Согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 1 августа сократились на 4,2 миллиона баррелей, в то время как аналитики ждали сокращения показателя на 1,8 миллиона. Позднее в среду минэнерго страны опубликует официальные данные. За неделю по 25 июля запасы выросли на 7,7 миллиона баррелей - до 426,7 миллиона. Котировки сырья также восстанавливаются после четырех подряд торговых сессий снижения. За это время марки Brent и WTI подешевели на 6,7%. Трейдеры продолжают оценивать потенциальные последствия для рынка от введения США санкций в отношении России и ее торговых партнеров. "Неопределенность в связи с введением США дополнительных пошлин для покупателей российской нефти по-прежнему сохраняется... Если Индия прекратит покупать российскую нефть на фоне угроз введения пошлин, мы считаем, что рынок сможет справиться с потерей этих поставок", - цитирует агентство Рейтер стратегов ING. Как добавили эксперты, больше рисков заключается в том, если другие покупатели также начнут "избегать российскую нефть".
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нефть, рынок, сша, индия, ing
Нефть, Энергетика, Рынок, США, ИНДИЯ, ING
07:56 06.08.2025
 
Нефть дорожает на данных API о запасах сырья в США

Нефть дорожает после публикации данных API о запасах сырья в США

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду утром после публикации статистики Американского института нефти (API) о запасах сырья в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.30 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднималась на 0,61% - до 68,05 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - также на 0,61%, до 65,56 доллара.
Согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 1 августа сократились на 4,2 миллиона баррелей, в то время как аналитики ждали сокращения показателя на 1,8 миллиона. Позднее в среду минэнерго страны опубликует официальные данные. За неделю по 25 июля запасы выросли на 7,7 миллиона баррелей - до 426,7 миллиона.
Котировки сырья также восстанавливаются после четырех подряд торговых сессий снижения. За это время марки Brent и WTI подешевели на 6,7%.
Трейдеры продолжают оценивать потенциальные последствия для рынка от введения США санкций в отношении России и ее торговых партнеров.
"Неопределенность в связи с введением США дополнительных пошлин для покупателей российской нефти по-прежнему сохраняется... Если Индия прекратит покупать российскую нефть на фоне угроз введения пошлин, мы считаем, что рынок сможет справиться с потерей этих поставок", - цитирует агентство Рейтер стратегов ING.
Как добавили эксперты, больше рисков заключается в том, если другие покупатели также начнут "избегать российскую нефть".
 
ЭнергетикаНефтьРынокСШАИНДИЯING
 
 
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