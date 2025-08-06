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Нефть дорожает на 1,5% в среду днем
Нефть дорожает на 1,5% в среду днем - 06.08.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на 1,5% в среду днем
Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются примерно на 1,5% в ожидании статистики по запасам в США и после снижения ранее на фоне неопределенности вокруг... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T14:42+0300
2025-08-06T14:42+0300
2025-08-06T14:42+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются примерно на 1,5% в ожидании статистики по запасам в США и после снижения ранее на фоне неопределенности вокруг перспектив поставок, следует из данных торгов. По состоянию на 14.33 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднималась на 1,45% - до 68,62 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,55%, до 66,17 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 1 августа снизились на 1,1 миллиона баррелей после увеличения предыдущей недели на 7,7 миллиона. При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю снизились на 4,2 миллиона баррелей. Котировки в то же время показывают рост после четырех сессий снижения подряд. За этот период суммарно стоимость нефти снизилась в среднем на 7%. "На какие показатели... вы бы не посмотрели, у рынка в настоящее время нет четкого направления, а неопределенность сохраняется, поскольку США готовят потенциальные меры против России и покупателей российской нефти", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Rystad Energy Мариано Алонсо (Mariano Alonso). Эксперт полагает, что Индия и Китай, импортирующие российскую нефть, вероятно, сохранят свои модели закупок, так как у них нет особых стимулов обращаться к США за ответами, пока идут торговые переговоры. Днем ранее британское издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против связываемых с РФ танкеров и других мер против России.
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рынок, нефть, цены
Энергетика, Рынок, Нефть, цены
Нефть дорожает на 1,5% в среду днем
Мировые цены на нефть растут на 1,5% в среду днем на фоне ряда факторов
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются примерно на 1,5% в ожидании статистики по запасам в США и после снижения ранее на фоне неопределенности вокруг перспектив поставок, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.33 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднималась на 1,45% - до 68,62 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,55%, до 66,17 доллара.
Позднее в среду минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 1 августа снизились на 1,1 миллиона баррелей после увеличения предыдущей недели на 7,7 миллиона.
При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю снизились на 4,2 миллиона баррелей.
Котировки в то же время показывают рост после четырех сессий снижения подряд. За этот период суммарно стоимость нефти снизилась в среднем на 7%.
"На какие показатели... вы бы не посмотрели, у рынка в настоящее время нет четкого направления, а неопределенность сохраняется, поскольку США готовят потенциальные меры против России и покупателей российской нефти", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Rystad Energy Мариано Алонсо (Mariano Alonso).
Эксперт полагает, что Индия и Китай, импортирующие российскую нефть, вероятно, сохранят свои модели закупок, так как у них нет особых стимулов обращаться к США за ответами, пока идут торговые переговоры.
Днем ранее британское издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против связываемых с РФ танкеров и других мер против России.
Пушков высказался о трениях между США и Индией из-за российской нефти