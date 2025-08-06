Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на 1,5% в среду днем - 06.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250806/neft-860385410.html
Нефть дорожает на 1,5% в среду днем
Нефть дорожает на 1,5% в среду днем - 06.08.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на 1,5% в среду днем
Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются примерно на 1,5% в ожидании статистики по запасам в США и после снижения ранее на фоне неопределенности вокруг... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T14:42+0300
2025-08-06T14:42+0300
энергетика
рынок
нефть
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются примерно на 1,5% в ожидании статистики по запасам в США и после снижения ранее на фоне неопределенности вокруг перспектив поставок, следует из данных торгов. По состоянию на 14.33 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднималась на 1,45% - до 68,62 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,55%, до 66,17 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 1 августа снизились на 1,1 миллиона баррелей после увеличения предыдущей недели на 7,7 миллиона. При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю снизились на 4,2 миллиона баррелей. Котировки в то же время показывают рост после четырех сессий снижения подряд. За этот период суммарно стоимость нефти снизилась в среднем на 7%. "На какие показатели... вы бы не посмотрели, у рынка в настоящее время нет четкого направления, а неопределенность сохраняется, поскольку США готовят потенциальные меры против России и покупателей российской нефти", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Rystad Energy Мариано Алонсо (Mariano Alonso). Эксперт полагает, что Индия и Китай, импортирующие российскую нефть, вероятно, сохранят свои модели закупок, так как у них нет особых стимулов обращаться к США за ответами, пока идут торговые переговоры. Днем ранее британское издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против связываемых с РФ танкеров и других мер против России.
https://1prime.ru/20250806/konflikt-860370255.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_50538f961caee3b827a722367d21ea68.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, нефть, цены
Энергетика, Рынок, Нефть, цены
14:42 06.08.2025
 
Нефть дорожает на 1,5% в среду днем

Мировые цены на нефть растут на 1,5% в среду днем на фоне ряда факторов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются примерно на 1,5% в ожидании статистики по запасам в США и после снижения ранее на фоне неопределенности вокруг перспектив поставок, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.33 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднималась на 1,45% - до 68,62 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,55%, до 66,17 доллара.
Позднее в среду минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 1 августа снизились на 1,1 миллиона баррелей после увеличения предыдущей недели на 7,7 миллиона.
При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю снизились на 4,2 миллиона баррелей.
Котировки в то же время показывают рост после четырех сессий снижения подряд. За этот период суммарно стоимость нефти снизилась в среднем на 7%.
"На какие показатели... вы бы не посмотрели, у рынка в настоящее время нет четкого направления, а неопределенность сохраняется, поскольку США готовят потенциальные меры против России и покупателей российской нефти", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Rystad Energy Мариано Алонсо (Mariano Alonso).
Эксперт полагает, что Индия и Китай, импортирующие российскую нефть, вероятно, сохранят свои модели закупок, так как у них нет особых стимулов обращаться к США за ответами, пока идут торговые переговоры.
Днем ранее британское издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против связываемых с РФ танкеров и других мер против России.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
Пушков высказался о трениях между США и Индией из-за российской нефти
09:44
 
ЭнергетикаРынокНефтьцены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала