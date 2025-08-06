https://1prime.ru/20250806/neft-860392284.html

В США за неделю по 1 августа сократилась добыча нефти

В США за неделю по 1 августа сократилась добыча нефти - 06.08.2025, ПРАЙМ

В США за неделю по 1 августа сократилась добыча нефти

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 1 августа, снизилась на 30 тысяч баррелей в день - до 13,284 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T17:35+0300

2025-08-06T17:35+0300

2025-08-06T17:35+0300

энергетика

нефть

сша

добыча нефти

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 1 августа, снизилась на 30 тысяч баррелей в день - до 13,284 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,312 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в апреле добыча нефти в США составила 13,468 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель составил 13,41 миллиона баррелей в сутки, в июне - 13,37 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 8 июля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день - до 13,37 миллиона баррелей в день, на 2026 год - сохранило на уровне 13,37 миллиона баррелей в день.

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нефть, сша, добыча нефти