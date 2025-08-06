https://1prime.ru/20250806/neft-860392404.html

В США объяснили, что включает в себя определение "нефть из РФ"

В США объяснили, что включает в себя определение "нефть из РФ" - 06.08.2025, ПРАЙМ

В США объяснили, что включает в себя определение "нефть из РФ"

США при определении "нефти из Российской Федерации" относят к ней сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены иными субъектами, следует... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T17:37+0300

2025-08-06T17:37+0300

2025-08-06T17:37+0300

энергетика

нефть

сша

дональд трамп

россия

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_bc61d9b891591155face8a49fca3c10f.jpg

ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. США при определении "нефти из Российской Федерации" относят к ней сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены иными субъектами, следует из опубликованного указа американского президента Дональда Трампа о введении пошлин против Индии. "Термин "нефть из Российской Федерации" означает сырую нефть или нефтепродукты, добытые, переработанные или экспортированные из Российской Федерации, независимо от национальной принадлежности субъекта, участвующего в производстве или реализации такой сырой нефти или нефтепродуктов", - говорится в документе. Кроме того, указ распространяется на "непрямой импорт", который включает закупку нефти из РФ через посредников или третьи страны в том случае, если происхождение нефти можно отследить до России по оценке министра торговли США при согласовании с государственным секретарем и министром финансов страны.

https://1prime.ru/20250806/poshliny-860391265.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, дональд трамп, россия, пошлины