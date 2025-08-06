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В США объяснили, что включает в себя определение "нефть из РФ" - 06.08.2025, ПРАЙМ
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В США объяснили, что включает в себя определение "нефть из РФ"
В США объяснили, что включает в себя определение "нефть из РФ" - 06.08.2025, ПРАЙМ
В США объяснили, что включает в себя определение "нефть из РФ"
США при определении "нефти из Российской Федерации" относят к ней сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены иными субъектами, следует... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T17:37+0300
2025-08-06T17:37+0300
энергетика
нефть
сша
дональд трамп
россия
пошлины
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. США при определении "нефти из Российской Федерации" относят к ней сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены иными субъектами, следует из опубликованного указа американского президента Дональда Трампа о введении пошлин против Индии. "Термин "нефть из Российской Федерации" означает сырую нефть или нефтепродукты, добытые, переработанные или экспортированные из Российской Федерации, независимо от национальной принадлежности субъекта, участвующего в производстве или реализации такой сырой нефти или нефтепродуктов", - говорится в документе. Кроме того, указ распространяется на "непрямой импорт", который включает закупку нефти из РФ через посредников или третьи страны в том случае, если происхождение нефти можно отследить до России по оценке министра торговли США при согласовании с государственным секретарем и министром финансов страны.
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нефть, сша, дональд трамп, россия, пошлины
Энергетика, Нефть, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, пошлины
17:37 06.08.2025
 
В США объяснили, что включает в себя определение "нефть из РФ"

Указ Трампа под "нефтью из РФ" подразумевает сырую нефть и нефтепродукты из России

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. США при определении "нефти из Российской Федерации" относят к ней сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены иными субъектами, следует из опубликованного указа американского президента Дональда Трампа о введении пошлин против Индии.
"Термин "нефть из Российской Федерации" означает сырую нефть или нефтепродукты, добытые, переработанные или экспортированные из Российской Федерации, независимо от национальной принадлежности субъекта, участвующего в производстве или реализации такой сырой нефти или нефтепродуктов", - говорится в документе.
Кроме того, указ распространяется на "непрямой импорт", который включает закупку нефти из РФ через посредников или третьи страны в том случае, если происхождение нефти можно отследить до России по оценке министра торговли США при согласовании с государственным секретарем и министром финансов страны.
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ЭнергетикаНефтьСШАДональд ТрампРОССИЯпошлины
 
 
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