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Цены на нефть идут вверх - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Цены на нефть идут вверх
Цены на нефть идут вверх - 06.08.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть идут вверх
Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 1% на фоне объявления США о введении дополнительных импортных пошлин в отношении Индии, следует из... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T18:40+0300
2025-08-06T18:41+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 1% на фоне объявления США о введении дополнительных импортных пошлин в отношении Индии, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 18.28 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличивалась на 0,9% - до 68,25 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,95%, до 65,78 доллара. "Цены подскочили на потенциальном повышении пошлин в отношении Индии, но рынок ждет своего рода формального установления, а также того, какие элементы рынка будут затронуты", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rystad Джанива Шаха (Janiv Shah). "Ожидают, что Индия может сократить закупки российской нефти, однако я не представляю, чтобы она пошла на это полностью из-за получения сверхприбыли от покупки дешевой российской нефти", - цитирует Рейтер заявление аналитика Panmure Liberum Эшли Келти (Ashley Kelty). Ранее в среду Белый дом сообщил, что американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Также участники рынка оценивают данные по запасам нефти в США. Коммерческие запасы сырья в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 августа, сократились на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 423,7 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя только на 1,1 миллиона баррелей. Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен на сырье.
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торги, нефть, цены
Экономика, Торги, Нефть, цены
18:40 06.08.2025 (обновлено: 18:41 06.08.2025)
 
Цены на нефть идут вверх

Торги: цены на нефть растут а фоне дополнительных тарифных мер США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 1% на фоне объявления США о введении дополнительных импортных пошлин в отношении Индии, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 18.28 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличивалась на 0,9% - до 68,25 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,95%, до 65,78 доллара.
"Цены подскочили на потенциальном повышении пошлин в отношении Индии, но рынок ждет своего рода формального установления, а также того, какие элементы рынка будут затронуты", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rystad Джанива Шаха (Janiv Shah).
"Ожидают, что Индия может сократить закупки российской нефти, однако я не представляю, чтобы она пошла на это полностью из-за получения сверхприбыли от покупки дешевой российской нефти", - цитирует Рейтер заявление аналитика Panmure Liberum Эшли Келти (Ashley Kelty).
Ранее в среду Белый дом сообщил, что американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России.
Также участники рынка оценивают данные по запасам нефти в США. Коммерческие запасы сырья в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 августа, сократились на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 423,7 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя только на 1,1 миллиона баррелей.
Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен на сырье.
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