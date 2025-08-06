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Цены на нефть идут вверх

Цены на нефть идут вверх - 06.08.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть идут вверх

Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 1% на фоне объявления США о введении дополнительных импортных пошлин в отношении Индии, следует из... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T18:40+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 1% на фоне объявления США о введении дополнительных импортных пошлин в отношении Индии, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 18.28 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличивалась на 0,9% - до 68,25 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,95%, до 65,78 доллара. "Цены подскочили на потенциальном повышении пошлин в отношении Индии, но рынок ждет своего рода формального установления, а также того, какие элементы рынка будут затронуты", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rystad Джанива Шаха (Janiv Shah). "Ожидают, что Индия может сократить закупки российской нефти, однако я не представляю, чтобы она пошла на это полностью из-за получения сверхприбыли от покупки дешевой российской нефти", - цитирует Рейтер заявление аналитика Panmure Liberum Эшли Келти (Ashley Kelty). Ранее в среду Белый дом сообщил, что американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Также участники рынка оценивают данные по запасам нефти в США. Коммерческие запасы сырья в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 августа, сократились на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 423,7 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя только на 1,1 миллиона баррелей. Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен на сырье.

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торги, нефть, цены