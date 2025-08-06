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Цены на палладий резко снизились - 06.08.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250806/palladiy--860400574.html
Цены на палладий резко снизились
Цены на палладий резко снизились - 06.08.2025, ПРАЙМ
Цены на палладий резко снизились
Стоимость фьючерса на палладий в среду вечером снижается почти на 4%, а в ходе торгов падала на 5% после новостей о новых тарифных мерах США, свидетельствуют... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T23:00+0300
2025-08-06T23:01+0300
экономика
палладий
чикагская биржа
цены
пошлины
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в среду вечером снижается почти на 4%, а в ходе торгов падала на 5% после новостей о новых тарифных мерах США, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 22.52 мск цена сентябрьского фьючерса на палладий снижалась на 3,71% - до 1 159 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена падала на 5,04%, показав самое сильное снижение с апреля. Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Фьючерс на палладий с начала августа подешевел уже на 3,88%. При этом в мае-июле цена на фьючерс росла. Суммарный рост за три месяца составил почти 27%.
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палладий, чикагская биржа, цены, пошлины
Экономика, палладий, Чикагская биржа, цены, пошлины
23:00 06.08.2025 (обновлено: 23:01 06.08.2025)
 
Цены на палладий резко снизились

CME: цены на палладий упали на 5% на фоне новых пошлин США

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСлиток палладия
Слиток палладия - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в среду вечером снижается почти на 4%, а в ходе торгов падала на 5% после новостей о новых тарифных мерах США, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME).
По состоянию на 22.52 мск цена сентябрьского фьючерса на палладий снижалась на 3,71% - до 1 159 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена падала на 5,04%, показав самое сильное снижение с апреля.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.
Фьючерс на палладий с начала августа подешевел уже на 3,88%. При этом в мае-июле цена на фьючерс росла. Суммарный рост за три месяца составил почти 27%.
Слиток палладия - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Аналитик оценил перспективы роста цен на палладий
1 августа, 10:01
 
ЭкономикапалладийЧикагская биржаценыпошлины
 
 
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