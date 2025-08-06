https://1prime.ru/20250806/palladiy--860400574.html

Цены на палладий резко снизились

Цены на палладий резко снизились - 06.08.2025, ПРАЙМ

Цены на палладий резко снизились

Стоимость фьючерса на палладий в среду вечером снижается почти на 4%, а в ходе торгов падала на 5% после новостей о новых тарифных мерах США, свидетельствуют... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T23:00+0300

2025-08-06T23:00+0300

2025-08-06T23:01+0300

экономика

палладий

чикагская биржа

цены

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/82962/77/829627708_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_635ab3714e5aa46811629dd22e628cdf.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в среду вечером снижается почти на 4%, а в ходе торгов падала на 5% после новостей о новых тарифных мерах США, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 22.52 мск цена сентябрьского фьючерса на палладий снижалась на 3,71% - до 1 159 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена падала на 5,04%, показав самое сильное снижение с апреля. Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Фьючерс на палладий с начала августа подешевел уже на 3,88%. При этом в мае-июле цена на фьючерс росла. Суммарный рост за три месяца составил почти 27%.

https://1prime.ru/20250801/palladiy--860197302.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

палладий, чикагская биржа, цены, пошлины