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"Более жесткий": в Германии выяснили планы Навроцкого против Украины и ЕС

"Более жесткий": в Германии выяснили планы Навроцкого против Украины и ЕС - 06.08.2025, ПРАЙМ

"Более жесткий": в Германии выяснили планы Навроцкого против Украины и ЕС

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий занимает более жесткую позицию по отношению к Германии, Европейскому Союзу и Украине, чем его предшественник Анджей... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T08:23+0300

2025-08-06T08:23+0300

2025-08-06T08:23+0300

политика

польша

кароль навроцкий

анджей дуда

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий занимает более жесткую позицию по отношению к Германии, Европейскому Союзу и Украине, чем его предшественник Анджей Дуда, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung."Пока что Навроцкий позиционирует себя правее своего предшественника Анджея Дуды и ведет себя более жестко", — говорится в статье.Как отмечает издание, Берлин не может рассчитывать на улучшение отношений с Варшавой, поскольку новый польский лидер отвергает миграционный пакт ЕС, считая его неприемлемым для страны. Кроме того, отношения с Украиной, по мнению издания, ухудшатся из-за разногласий по поводу Волынской резни и вопросов, связанных с беженцами из постсоветского пространства.По информации Государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре президентских выборов 1 июня представитель оппозиции Навроцкий получил 50,89% голосов, победив кандидата правящей коалиции Рафала Тшасковского, который набрал 49,11%.После выборов в Польше разгорелся скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре. В частности, в избиркомах Кракова и Минска-Мазовецкого были случаи путаницы кандидатов и неправильного распределения голосов. СМИ также сообщали о других нарушениях в избирательных комиссиях.Верховный суд рассмотрел тысячи протестов и подтвердил результаты выборов.Церемония приведения к присяге назначена на 6 августа.

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польша, кароль навроцкий, анджей дуда, германия, ес, украина