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Туск рассчитывает наладить сотрудничество с новым президентом Польши - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Туск рассчитывает наладить сотрудничество с новым президентом Польши
Туск рассчитывает наладить сотрудничество с новым президентом Польши - 06.08.2025, ПРАЙМ
Туск рассчитывает наладить сотрудничество с новым президентом Польши
Премьер Польши Дональд Туск рассчитывает наладить сотрудничество с новым президентом страны Каролем Навроцким. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T10:34+0300
2025-08-06T10:34+0300
политика
польша
дональд туск
кароль навроцкий
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ВАРШАВА, 6 авг – ПРАЙМ. Премьер Польши Дональд Туск рассчитывает наладить сотрудничество с новым президентом страны Каролем Навроцким. Навроцкий одержал победу во втором туре президентских выборов в Польше, который состоялся 1 июня. Сегодня он примет присягу и официально вступит в должность главы государства. "Будучи премьер-министром, я работал с тремя президентами. С Лехом Качиньским сосуществование было трудным, но не враждебным, с Брониславом Коморовским – дружелюбным, но требовательным, с Анджеем Дудой – простым и очень предсказуемым. А как насчёт четвёртого? Справимся", - написал глава правительства в социальной сети Х. Избранный президент не скрывает своего критического отношения к Туску, правительство которого он называет худшим в истории страны.
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польша, дональд туск, кароль навроцкий
Политика, ПОЛЬША, Дональд Туск, Кароль Навроцкий
10:34 06.08.2025
 
Туск рассчитывает наладить сотрудничество с новым президентом Польши

Премьер Польши Туск рассчитывает наладить отношения с новым президентом Навроцким

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 6 авг – ПРАЙМ. Премьер Польши Дональд Туск рассчитывает наладить сотрудничество с новым президентом страны Каролем Навроцким.
Навроцкий одержал победу во втором туре президентских выборов в Польше, который состоялся 1 июня. Сегодня он примет присягу и официально вступит в должность главы государства.
"Будучи премьер-министром, я работал с тремя президентами. С Лехом Качиньским сосуществование было трудным, но не враждебным, с Брониславом Коморовским – дружелюбным, но требовательным, с Анджеем Дудой – простым и очень предсказуемым. А как насчёт четвёртого? Справимся", - написал глава правительства в социальной сети Х.
Избранный президент не скрывает своего критического отношения к Туску, правительство которого он называет худшим в истории страны.
Президент Польши Кароль Навроцкий - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
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ПолитикаПОЛЬШАДональд ТускКароль Навроцкий
 
 
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