https://1prime.ru/20250806/polsha-860372519.html

Туск рассчитывает наладить сотрудничество с новым президентом Польши

Туск рассчитывает наладить сотрудничество с новым президентом Польши - 06.08.2025, ПРАЙМ

Туск рассчитывает наладить сотрудничество с новым президентом Польши

Премьер Польши Дональд Туск рассчитывает наладить сотрудничество с новым президентом страны Каролем Навроцким. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T10:34+0300

2025-08-06T10:34+0300

2025-08-06T10:34+0300

политика

польша

дональд туск

кароль навроцкий

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg

ВАРШАВА, 6 авг – ПРАЙМ. Премьер Польши Дональд Туск рассчитывает наладить сотрудничество с новым президентом страны Каролем Навроцким. Навроцкий одержал победу во втором туре президентских выборов в Польше, который состоялся 1 июня. Сегодня он примет присягу и официально вступит в должность главы государства. "Будучи премьер-министром, я работал с тремя президентами. С Лехом Качиньским сосуществование было трудным, но не враждебным, с Брониславом Коморовским – дружелюбным, но требовательным, с Анджеем Дудой – простым и очень предсказуемым. А как насчёт четвёртого? Справимся", - написал глава правительства в социальной сети Х. Избранный президент не скрывает своего критического отношения к Туску, правительство которого он называет худшим в истории страны.

https://1prime.ru/20250806/polsha-860365654.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, дональд туск, кароль навроцкий