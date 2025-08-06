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Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши
Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши - 06.08.2025, ПРАЙМ
Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши
Кароль Навроцкий в среду официально вступил в должность президента Польши сроком на пять лет. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T11:29+0300
2025-08-06T11:29+0300
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ВАРШАВА, 6 авг – ПРАЙМ. Кароль Навроцкий в среду официально вступил в должность президента Польши сроком на пять лет. Церемония его инаугурации состоялась в зале пленарных заседаний парламента и транслировалась местными телеканалами. Присягу у Навроцкого в соответствии с протоколом принял спикер сейма Шимон Холовня. "Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог", - сказал Навроцкий. В торжественной церемонии инаугурации приняли участие депутаты и сенаторы, представители правительства, дипкорпуса, военные и духовенство, а также бывшие президенты Польши, за исключением Леха Валенсы, который ранее заявил, что не будет присутствовать на этом мероприятии, назвав его "отвратительным шоу". По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%. Как ожидается, свою работу на посту президента Навроцкий начнет с поездки по стране. Он также намерен внести несколько законодательных инициатив, включая законопроект о Центральном транспортном узле (ЦТК) и законопроект об увеличении размера необлагаемого налогом минимума до 60 000 злотых (16 тысяч долларов).
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польша, общество , кароль навроцкий
Политика, ПОЛЬША, Общество , Кароль Навроцкий
Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши
Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента Польши
ВАРШАВА, 6 авг – ПРАЙМ. Кароль Навроцкий в среду официально вступил в должность президента Польши сроком на пять лет.
Церемония его инаугурации состоялась в зале пленарных заседаний парламента и транслировалась местными телеканалами. Присягу у Навроцкого в соответствии с протоколом принял спикер сейма Шимон Холовня.
"Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог", - сказал Навроцкий.
В торжественной церемонии инаугурации приняли участие депутаты и сенаторы, представители правительства, дипкорпуса, военные и духовенство, а также бывшие президенты Польши, за исключением Леха Валенсы, который ранее заявил, что не будет присутствовать на этом мероприятии, назвав его "отвратительным шоу".
По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
Как ожидается, свою работу на посту президента Навроцкий начнет с поездки по стране. Он также намерен внести несколько законодательных инициатив, включая законопроект о Центральном транспортном узле (ЦТК) и законопроект об увеличении размера необлагаемого налогом минимума до 60 000 злотых (16 тысяч долларов).
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