https://1prime.ru/20250806/polsha-860377921.html
Новый президент Польши планирует начать работу над новой конституцией
Новый президент Польши планирует начать работу над новой конституцией - 06.08.2025, ПРАЙМ
Новый президент Польши планирует начать работу над новой конституцией
Новый президент Польши Кароль Навроцкий намерен начать работу над новой конституцией страны. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T11:59+0300
2025-08-06T11:59+0300
2025-08-06T11:59+0300
политика
польша
кароль навроцкий
общество
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ВАРШАВА, 6 авг – ПРАЙМ. Новый президент Польши Кароль Навроцкий намерен начать работу над новой конституцией страны. "Возникло так много конфликтов по поводу компетенций, а конституция Польши в последнее время нарушалась так регулярно, что мы, как политический класс, должны начать работать над решениями для новой конституции, которая будет готова к принятию, я надеюсь и верю, в 2030 году", - сказал он, выступая на церемонии инаугурации, которую транслируют польские телеканалы. Конституция Республики Польша, принятая 2 апреля 1997 года, является основным законом страны и определяет ее политическое устройство как парламентскую республику. Документ закрепляет принципы демократического правового государства, разделения властей, а также широкие права и свободы граждан. Конституция состоит из 13 разделов и 243 статей. Согласно действующей конституции, для внесения поправок требуется квалифицированное большинство — две трети голосов (не менее 307 депутатов) в сейме, а также абсолютное большинство в сенате. На данный момент ни одна политическая сила в Польше не обладает таким большинством.
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польша, кароль навроцкий, общество
Политика, ПОЛЬША, Кароль Навроцкий, Общество
Новый президент Польши планирует начать работу над новой конституцией
Новый президент Польши Навроцкий намерен начать работу над новой конституцией
ВАРШАВА, 6 авг – ПРАЙМ. Новый президент Польши Кароль Навроцкий намерен начать работу над новой конституцией страны.
"Возникло так много конфликтов по поводу компетенций, а конституция Польши в последнее время нарушалась так регулярно, что мы, как политический класс, должны начать работать над решениями для новой конституции, которая будет готова к принятию, я надеюсь и верю, в 2030 году", - сказал он, выступая на церемонии инаугурации, которую транслируют польские телеканалы.
Конституция Республики Польша, принятая 2 апреля 1997 года, является основным законом страны и определяет ее политическое устройство как парламентскую республику. Документ закрепляет принципы демократического правового государства, разделения властей, а также широкие права и свободы граждан. Конституция состоит из 13 разделов и 243 статей.
Согласно действующей конституции, для внесения поправок требуется квалифицированное большинство — две трети голосов (не менее 307 депутатов) в сейме, а также абсолютное большинство в сенате. На данный момент ни одна политическая сила в Польше не обладает таким большинством.
Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши