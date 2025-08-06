https://1prime.ru/20250806/polsha-860377921.html

Новый президент Польши планирует начать работу над новой конституцией

Новый президент Польши планирует начать работу над новой конституцией - 06.08.2025, ПРАЙМ

Новый президент Польши планирует начать работу над новой конституцией

Новый президент Польши Кароль Навроцкий намерен начать работу над новой конституцией страны. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T11:59+0300

2025-08-06T11:59+0300

2025-08-06T11:59+0300

политика

польша

кароль навроцкий

общество

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ВАРШАВА, 6 авг – ПРАЙМ. Новый президент Польши Кароль Навроцкий намерен начать работу над новой конституцией страны. "Возникло так много конфликтов по поводу компетенций, а конституция Польши в последнее время нарушалась так регулярно, что мы, как политический класс, должны начать работать над решениями для новой конституции, которая будет готова к принятию, я надеюсь и верю, в 2030 году", - сказал он, выступая на церемонии инаугурации, которую транслируют польские телеканалы. Конституция Республики Польша, принятая 2 апреля 1997 года, является основным законом страны и определяет ее политическое устройство как парламентскую республику. Документ закрепляет принципы демократического правового государства, разделения властей, а также широкие права и свободы граждан. Конституция состоит из 13 разделов и 243 статей. Согласно действующей конституции, для внесения поправок требуется квалифицированное большинство — две трети голосов (не менее 307 депутатов) в сейме, а также абсолютное большинство в сенате. На данный момент ни одна политическая сила в Польше не обладает таким большинством.

https://1prime.ru/20250806/polsha-860375855.html

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польша, кароль навроцкий, общество