Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп подписал указ о дополнительной пошлине в 25% на импорт из Индии - 06.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250806/poshliny-860391265.html
Трамп подписал указ о дополнительной пошлине в 25% на импорт из Индии
Трамп подписал указ о дополнительной пошлине в 25% на импорт из Индии - 06.08.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал указ о дополнительной пошлине в 25% на импорт из Индии
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России, заявили в... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T17:08+0300
2025-08-06T17:22+0300
экономика
сша
дональд трамп
индия
нефть
россия
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/16/857818830_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9522115b24cfc5ef403d34581d208f20.jpg
ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России, заявили в Белом доме."Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины 25% для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти", - говорится в распространенном сообщении.Сообщается, что пошлины будут применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа."Эта ставка применяется к товарам, поступившим для потребления или снятым со склада для потребления в 00.01 по восточному летнему времени (07.00 мск) или после этой даты через 21 день после даты настоящего приказа”, - говорится в документе, подписанном Трампом.
https://1prime.ru/20250806/poshliny-860388354.html
сша
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/16/857818830_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_81760207cb4895c058b07979a297cbad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, индия, нефть, россия, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, ИНДИЯ, Нефть, РОССИЯ, пошлины
17:08 06.08.2025 (обновлено: 17:22 06.08.2025)
 
Трамп подписал указ о дополнительной пошлине в 25% на импорт из Индии

Трамп подписал указ о дополнительной пошлине в 25% против Индии за импорт нефти из РФ

© Фото : Official White House Photo/Joyce N. BoghosianДональд Трамп представляет проект системы ПВО "Золотой купол"
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© Фото : Official White House Photo/Joyce N. Boghosian
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России, заявили в Белом доме.
"Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины 25% для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти", - говорится в распространенном сообщении.
Сообщается, что пошлины будут применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа.
"Эта ставка применяется к товарам, поступившим для потребления или снятым со склада для потребления в 00.01 по восточному летнему времени (07.00 мск) или после этой даты через 21 день после даты настоящего приказа”, - говорится в документе, подписанном Трампом.
Белый дом, Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
В Белом доме заявили, что Индия находится в центре внимания США по тарифам
15:49
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампИНДИЯНефтьРОССИЯпошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала