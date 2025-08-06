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Трамп подписал указ о дополнительной пошлине в 25% на импорт из Индии

Трамп подписал указ о дополнительной пошлине в 25% на импорт из Индии - 06.08.2025, ПРАЙМ

Трамп подписал указ о дополнительной пошлине в 25% на импорт из Индии

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России, заявили в... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T17:08+0300

2025-08-06T17:08+0300

2025-08-06T17:22+0300

экономика

сша

дональд трамп

индия

нефть

россия

пошлины

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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России, заявили в Белом доме."Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины 25% для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти", - говорится в распространенном сообщении.Сообщается, что пошлины будут применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа."Эта ставка применяется к товарам, поступившим для потребления или снятым со склада для потребления в 00.01 по восточному летнему времени (07.00 мск) или после этой даты через 21 день после даты настоящего приказа”, - говорится в документе, подписанном Трампом.

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сша, дональд трамп, индия, нефть, россия, пошлины