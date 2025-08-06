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США пригрозили дополнительной пошлиной странам, покупающим российскую нефть - 06.08.2025, ПРАЙМ
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США пригрозили дополнительной пошлиной странам, покупающим российскую нефть
США пригрозили дополнительной пошлиной странам, покупающим российскую нефть - 06.08.2025, ПРАЙМ
США пригрозили дополнительной пошлиной странам, покупающим российскую нефть
Администрация США допускает возможность введения дополнительной 25-процентной пошлины на товары из стран, которые напрямую или опосредованно закупают российскую | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T17:25+0300
2025-08-06T17:25+0300
экономика
сша
пошлины
нефть
россия
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ВАШИНГТОН, 6 авг – ПРАЙМ. Администрация США допускает возможность введения дополнительной 25-процентной пошлины на товары из стран, которые напрямую или опосредованно закупают российскую нефть, следует из президентского указа, опубликованного в среду Белым домом. "Если будет установлено, что какая-либо страна прямо или косвенно импортирует нефть Российской Федерации, мне должны быть представлены рекомендации о том, следует ли и в какой степени предпринимать действия в отношении этой страны... включая возможность введения дополнительной пошлины в размере 25% на импорт её товаров", — говорится в документе. Согласно указу, анализ ситуации поручен министерству торговли США при координации с госдепартаментом, минфином и другими структурами. Рекомендации будут подготовлены при участии советников президента по национальной безопасности, экономике и промышленности.
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сша, пошлины, нефть, россия
Экономика, США, пошлины, Нефть, РОССИЯ
17:25 06.08.2025
 
США пригрозили дополнительной пошлиной странам, покупающим российскую нефть

Админстрация США допускает введение пошлины в 25% странам, покупающим нефть у РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 6 авг – ПРАЙМ. Администрация США допускает возможность введения дополнительной 25-процентной пошлины на товары из стран, которые напрямую или опосредованно закупают российскую нефть, следует из президентского указа, опубликованного в среду Белым домом.
"Если будет установлено, что какая-либо страна прямо или косвенно импортирует нефть Российской Федерации, мне должны быть представлены рекомендации о том, следует ли и в какой степени предпринимать действия в отношении этой страны... включая возможность введения дополнительной пошлины в размере 25% на импорт её товаров", — говорится в документе.
Согласно указу, анализ ситуации поручен министерству торговли США при координации с госдепартаментом, минфином и другими структурами. Рекомендации будут подготовлены при участии советников президента по национальной безопасности, экономике и промышленности.
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ЭкономикаСШАпошлиныНефтьРОССИЯ
 
 
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