https://1prime.ru/20250806/poshliny-860391727.html
США пригрозили дополнительной пошлиной странам, покупающим российскую нефть
США пригрозили дополнительной пошлиной странам, покупающим российскую нефть - 06.08.2025, ПРАЙМ
США пригрозили дополнительной пошлиной странам, покупающим российскую нефть
Администрация США допускает возможность введения дополнительной 25-процентной пошлины на товары из стран, которые напрямую или опосредованно закупают российскую | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T17:25+0300
2025-08-06T17:25+0300
2025-08-06T17:25+0300
экономика
сша
пошлины
нефть
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_c6a6ec594b98fb8023659f165167de01.jpg
ВАШИНГТОН, 6 авг – ПРАЙМ. Администрация США допускает возможность введения дополнительной 25-процентной пошлины на товары из стран, которые напрямую или опосредованно закупают российскую нефть, следует из президентского указа, опубликованного в среду Белым домом. "Если будет установлено, что какая-либо страна прямо или косвенно импортирует нефть Российской Федерации, мне должны быть представлены рекомендации о том, следует ли и в какой степени предпринимать действия в отношении этой страны... включая возможность введения дополнительной пошлины в размере 25% на импорт её товаров", — говорится в документе. Согласно указу, анализ ситуации поручен министерству торговли США при координации с госдепартаментом, минфином и другими структурами. Рекомендации будут подготовлены при участии советников президента по национальной безопасности, экономике и промышленности.
https://1prime.ru/20250806/poshliny-860391265.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c066e293b8c75c5c37910a47d6f2a6f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, пошлины, нефть, россия
Экономика, США, пошлины, Нефть, РОССИЯ
США пригрозили дополнительной пошлиной странам, покупающим российскую нефть
Админстрация США допускает введение пошлины в 25% странам, покупающим нефть у РФ
ВАШИНГТОН, 6 авг – ПРАЙМ. Администрация США допускает возможность введения дополнительной 25-процентной пошлины на товары из стран, которые напрямую или опосредованно закупают российскую нефть, следует из президентского указа, опубликованного в среду Белым домом.
"Если будет установлено, что какая-либо страна прямо или косвенно импортирует нефть Российской Федерации, мне должны быть представлены рекомендации о том, следует ли и в какой степени предпринимать действия в отношении этой страны... включая возможность введения дополнительной пошлины в размере 25% на импорт её товаров", — говорится в документе.
Согласно указу, анализ ситуации поручен министерству торговли США при координации с госдепартаментом, минфином и другими структурами. Рекомендации будут подготовлены при участии советников президента по национальной безопасности, экономике и промышленности.
Трамп подписал указ о дополнительной пошлине в 25% на импорт из Индии