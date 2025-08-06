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США пригрозили дополнительной пошлиной странам, покупающим российскую нефть

США пригрозили дополнительной пошлиной странам, покупающим российскую нефть - 06.08.2025, ПРАЙМ

США пригрозили дополнительной пошлиной странам, покупающим российскую нефть

Администрация США допускает возможность введения дополнительной 25-процентной пошлины на товары из стран, которые напрямую или опосредованно закупают российскую | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T17:25+0300

2025-08-06T17:25+0300

2025-08-06T17:25+0300

экономика

сша

пошлины

нефть

россия

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ВАШИНГТОН, 6 авг – ПРАЙМ. Администрация США допускает возможность введения дополнительной 25-процентной пошлины на товары из стран, которые напрямую или опосредованно закупают российскую нефть, следует из президентского указа, опубликованного в среду Белым домом. "Если будет установлено, что какая-либо страна прямо или косвенно импортирует нефть Российской Федерации, мне должны быть представлены рекомендации о том, следует ли и в какой степени предпринимать действия в отношении этой страны... включая возможность введения дополнительной пошлины в размере 25% на импорт её товаров", — говорится в документе. Согласно указу, анализ ситуации поручен министерству торговли США при координации с госдепартаментом, минфином и другими структурами. Рекомендации будут подготовлены при участии советников президента по национальной безопасности, экономике и промышленности.

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сша, пошлины, нефть, россия