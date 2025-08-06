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Сбербанк вложит 1 млрд рублей в программы для топовых ИТ- и ИИ-специалистов
Сбербанк вложит 1 млрд рублей в программы для топовых ИТ- и ИИ-специалистов - 06.08.2025, ПРАЙМ
Сбербанк вложит 1 млрд рублей в программы для топовых ИТ- и ИИ-специалистов
Сбербанк инвестирует 1 миллиард рублей в образовательные программы для топовых ИТ- и ИИ-специалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T04:52+0300
2025-08-06T04:52+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Сбербанк инвестирует 1 миллиард рублей в образовательные программы для топовых ИТ- и ИИ-специалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сбер" направит 1 миллиард рублей на поддержку новых образовательных программ проектов "Топ-ИТ" и "Топ-ИИ" по конкурсу грантов Минцифры и Аналитического центра при правительстве РФ", - говорится в сообщении.
Банк отмечает, что эти средства помогут шести ведущим вузам страны (МИФИ, МФТИ, ВШЭ, ИТМО, Университету Иннополис и УрФУ) реализовать 14 образовательных программ для ИТ- ИИ-специалистов. Набор на программы в 2025 и 2026 учебном году суммарно составит 2200 человек.
"Сбер" системно вкладывается в развитие ИТ-образования в стране — для нас это приоритетное направление. Здесь мы поддерживаем вузы и методологически, и технологически, и финансово, потому что понимаем: чем лучше подготовлены люди, тем более прорывные решения они создают", - прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока "Люди и культура" Сбербанка Наталья Дудина.
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технологии, финансы, банки, сбербанк, мфти, вшэ
Технологии, Финансы, Банки, Сбербанк, МФТИ, ВШЭ
Сбербанк вложит 1 млрд рублей в программы для топовых ИТ- и ИИ-специалистов
Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в программы для топовых ИТ- и ИИ-специалистов
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Сбербанк инвестирует 1 миллиард рублей в образовательные программы для топовых ИТ- и ИИ-специалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сбер" направит 1 миллиард рублей на поддержку новых образовательных программ проектов "Топ-ИТ" и "Топ-ИИ" по конкурсу грантов Минцифры и Аналитического центра при правительстве РФ", - говорится в сообщении.
Банк отмечает, что эти средства помогут шести ведущим вузам страны (МИФИ, МФТИ, ВШЭ, ИТМО, Университету Иннополис и УрФУ) реализовать 14 образовательных программ для ИТ- ИИ-специалистов. Набор на программы в 2025 и 2026 учебном году суммарно составит 2200 человек.
"Сбер" системно вкладывается в развитие ИТ-образования в стране — для нас это приоритетное направление. Здесь мы поддерживаем вузы и методологически, и технологически, и финансово, потому что понимаем: чем лучше подготовлены люди, тем более прорывные решения они создают", - прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока "Люди и культура" Сбербанка Наталья Дудина.