https://1prime.ru/20250806/sberbank-860362102.html

Сбербанк вложит 1 млрд рублей в программы для топовых ИТ- и ИИ-специалистов

Сбербанк вложит 1 млрд рублей в программы для топовых ИТ- и ИИ-специалистов - 06.08.2025, ПРАЙМ

Сбербанк вложит 1 млрд рублей в программы для топовых ИТ- и ИИ-специалистов

Сбербанк инвестирует 1 миллиард рублей в образовательные программы для топовых ИТ- и ИИ-специалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T04:52+0300

2025-08-06T04:52+0300

2025-08-06T04:52+0300

технологии

финансы

банки

сбербанк

мфти

вшэ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860362102.jpg?1754445161

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Сбербанк инвестирует 1 миллиард рублей в образовательные программы для топовых ИТ- и ИИ-специалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Сбер" направит 1 миллиард рублей на поддержку новых образовательных программ проектов "Топ-ИТ" и "Топ-ИИ" по конкурсу грантов Минцифры и Аналитического центра при правительстве РФ", - говорится в сообщении. Банк отмечает, что эти средства помогут шести ведущим вузам страны (МИФИ, МФТИ, ВШЭ, ИТМО, Университету Иннополис и УрФУ) реализовать 14 образовательных программ для ИТ- ИИ-специалистов. Набор на программы в 2025 и 2026 учебном году суммарно составит 2200 человек. "Сбер" системно вкладывается в развитие ИТ-образования в стране — для нас это приоритетное направление. Здесь мы поддерживаем вузы и методологически, и технологически, и финансово, потому что понимаем: чем лучше подготовлены люди, тем более прорывные решения они создают", - прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока "Люди и культура" Сбербанка Наталья Дудина.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, банки, сбербанк, мфти, вшэ