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США выставили на аукцион конфискованную яхту Керимова

США выставили на аукцион конфискованную яхту Керимова - 06.08.2025, ПРАЙМ

США выставили на аукцион конфискованную яхту Керимова

Власти США выставили на аукцион конфискованную "суперъяхту", которая якобы принадлежит российскому бизнесмену Сулейману Керимову, и намерены определить... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T03:43+0300

2025-08-06T03:43+0300

2025-08-06T03:43+0300

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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Власти США выставили на аукцион конфискованную "суперъяхту", которая якобы принадлежит российскому бизнесмену Сулейману Керимову, и намерены определить покупателя к 10 сентября 2025 года, следует из документа американского минюста, с которым ознакомились РИА Новости. "Моторная яхта Amadea была конфискована (в порядке судебного ареста) Соединенными Штатами Америки… будет продана на закрытом аукционе победителю, который предложит наивысшую цену, на месте стоянки в Сан-Диего, штат Калифорния. Аукцион назначен на 10 сентября 2025 года", - указано в документе. Отмечается, что первого июля Морская служба США разрешила выставить судно на торги. Согласно перечисленным в документе требованиям, для участия в аукционе потенциальные покупатели должны иметь состояние не менее 500 миллионов долларов, предоставить депозит в размере десяти миллионов долларов, пройти предварительную проверку на соблюдение требований информации о приобретателе, а также выполнить иные требования для допуска к торгам. Суд в США ранее отказывался дать властям право продать якобы яхту Керимова, конфискованную США на Фиджи. Ее стоимость оценивается выше 300 миллионов долларов. СМИ, ссылаясь на документы суда, сообщали, что американским налогоплательщикам содержание конфискованной США яхты обходится почти в 1 миллион долларов в месяц. Керимов находится под санкциями США с 2018 года. Яхта, по данным Вашингтона, якобы была приобретена им в 2021 году "через ряд офшорных компаний, призванных скрыть реального владельца". Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН. РФ также неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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бизнес, мировая экономика, сша, запад, рф, сулейман керимов, дмитрий медведев, владимир путин, оон, совбез