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Хуснуллин заявил о замедлении в жилищном строительстве - 06.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Хуснуллин заявил о замедлении в жилищном строительстве
Хуснуллин заявил о замедлении в жилищном строительстве - 06.08.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин заявил о замедлении в жилищном строительстве
В жилищном строительстве в России происходит замедление, однако ситуация находится под контролем властей, заявил на церемонии открытия инфраструктурных объектов | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T19:27+0300
2025-08-06T19:27+0300
экономика
марат хуснуллин
жилищное строительство
замедление
заявление
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В жилищном строительстве в России происходит замедление, однако ситуация находится под контролем властей, заявил на церемонии открытия инфраструктурных объектов в российских регионах с участием президента Владимира Путина вице-премьер Марат Хуснуллин. "Наблюдается определенное замедление жилищного строительства", - сказал он. При этом, подчеркнул вице-премьер, в целом ситуация находится под контролем властей - часть мер поддержки отрасли уже принята, часть находится в проработке. Кроме того, отметил Хуснуллин, власти ведут индивидуальную работу "с каждым застройщиком". Он напомнил, что жилищная сфера является одним из важнейших направлений инвестиций средств граждан, ежегодно в среднем россияне вкладывают в многоквартирное жилищное строительство 16 триллионов рублей.
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марат хуснуллин, жилищное строительство, замедление, заявление
Экономика, Марат Хуснуллин, жилищное строительство, замедление, заявление
19:27 06.08.2025
 
Хуснуллин заявил о замедлении в жилищном строительстве

Хуснуллин: в жилищном строительстве наблюдается замедление

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В жилищном строительстве в России происходит замедление, однако ситуация находится под контролем властей, заявил на церемонии открытия инфраструктурных объектов в российских регионах с участием президента Владимира Путина вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Наблюдается определенное замедление жилищного строительства", - сказал он.
При этом, подчеркнул вице-премьер, в целом ситуация находится под контролем властей - часть мер поддержки отрасли уже принята, часть находится в проработке.
Кроме того, отметил Хуснуллин, власти ведут индивидуальную работу "с каждым застройщиком".
Он напомнил, что жилищная сфера является одним из важнейших направлений инвестиций средств граждан, ежегодно в среднем россияне вкладывают в многоквартирное жилищное строительство 16 триллионов рублей.
Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Хуснуллин рассказал о желании иностранных инвесторов прийти в новые регионы
20 июня, 12:28
 
ЭкономикаМарат Хуснуллинжилищное строительствозамедлениезаявление
 
 
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