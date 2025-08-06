https://1prime.ru/20250806/stroitelstvo-860396296.html

Хуснуллин заявил о замедлении в жилищном строительстве

Хуснуллин заявил о замедлении в жилищном строительстве - 06.08.2025, ПРАЙМ

Хуснуллин заявил о замедлении в жилищном строительстве

В жилищном строительстве в России происходит замедление, однако ситуация находится под контролем властей, заявил на церемонии открытия инфраструктурных объектов | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T19:27+0300

2025-08-06T19:27+0300

2025-08-06T19:27+0300

экономика

марат хуснуллин

жилищное строительство

замедление

заявление

https://cdnn.1prime.ru/img/84244/79/842447949_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_9a1375a4187f23475170656a243a10e3.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В жилищном строительстве в России происходит замедление, однако ситуация находится под контролем властей, заявил на церемонии открытия инфраструктурных объектов в российских регионах с участием президента Владимира Путина вице-премьер Марат Хуснуллин. "Наблюдается определенное замедление жилищного строительства", - сказал он. При этом, подчеркнул вице-премьер, в целом ситуация находится под контролем властей - часть мер поддержки отрасли уже принята, часть находится в проработке. Кроме того, отметил Хуснуллин, власти ведут индивидуальную работу "с каждым застройщиком". Он напомнил, что жилищная сфера является одним из важнейших направлений инвестиций средств граждан, ежегодно в среднем россияне вкладывают в многоквартирное жилищное строительство 16 триллионов рублей.

https://1prime.ru/20250620/khusnullin-858719423.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марат хуснуллин, жилищное строительство, замедление, заявление