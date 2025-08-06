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Россиянам рассказали, кому положена субсидия на оплату ЖКУ

Россиянам рассказали, кому положена субсидия на оплату ЖКУ - 06.08.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, кому положена субсидия на оплату ЖКУ

Субсидия представляет собой ежемесячную помощь от государства, которая может покрыть часть расходов на свет, воду, отопление, вывоз мусора и даже взносы на... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T03:03+0300

2025-08-06T03:03+0300

2025-08-06T03:03+0300

финансы

россия

тарифы жкх

субсидии

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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Субсидия представляет собой ежемесячную помощь от государства, которая может покрыть часть расходов на свет, воду, отопление, вывоз мусора и даже взносы на капитальный ремонт. Кто и как может ее получить, агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.Субсидия пригодится тем, у кого траты на оплату жилищно-коммунальных услуг занимают слишком большую долю дохода — обычно это больше 22%. Хотя в некоторых регионах, например в Москве, порог ниже, около десяти процентов. Для получения субсидии важно не иметь судебных долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг за последние три года. Правила предоставления субсидии изложены в постановлении правительства № 761. Информация о мере господдержки также содержится в статье 159 Жилищного кодекса РФ.Процесс подачи документов упростили с 2024 года — государственные органы сами проверяют многое через базы данных."Заявку можно подать через "Госуслуги". Время рассмотрения составляет до десяти рабочих дней. Если успеть подать заявление до 15-го числа, выплату начислят с текущего месяца", — указал Бондарь.Как пояснил эксперт, субсидия дается на полгода, потом она может быть продлена. Мера позволяет получать поддержку тем, кто в этом нуждается.Необоснованный отказ в предоставлении субсидии можно обжаловать, ссылаясь на статью 159 Жилищного кодекса.

https://1prime.ru/20250720/subsidiya-859565640.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, тарифы жкх, субсидии