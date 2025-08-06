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"ВСУ бегут": Россия взяла под контроль ключевой город под Красноармейском
"ВСУ бегут": Россия взяла под контроль ключевой город под Красноармейском - 06.08.2025, ПРАЙМ
"ВСУ бегут": Россия взяла под контроль ключевой город под Красноармейском
Российские военные взяли под контроль несколько важных населенных пунктов под Красноармейском, говорится в материале украинского издания "Страна.ua". | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T09:38+0300
2025-08-06T09:38+0300
2025-08-06T09:38+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российские военные взяли под контроль несколько важных населенных пунктов под Красноармейском, говорится в материале украинского издания "Страна.ua"."Армия России продвинулась у границы Днепропетровской области в районе Воскресенки", - сообщает DeepState.Согласно изданию, россияне, по данным Deep State, продвинулись около Дзержинска (Торецка) и захватили Попов Яр, что между Константиновкой и Красноармейском (Покровском).Авторы материала отметили, что ВС России укрепляют свои сила для захода в Димитров и Красноармейск. Для такого рода операций необходимы масштабные ресурсы, по этой причине, россияне уже давно сосредотачивают свое внимание, в первую очередь, на логистике, приводящей к обвалу обороны и дезорганизованности.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, вс рф, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВС РФ, ВСУ
"ВСУ бегут": Россия взяла под контроль ключевой город под Красноармейском
"Страна.ua": Россия взяла под контроль ключевой город под Красноармейском
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российские военные взяли под контроль несколько важных населенных пунктов под Красноармейском, говорится в материале украинского издания "Страна.ua".
"Армия России продвинулась у границы Днепропетровской области в районе Воскресенки", - сообщает DeepState.
Согласно изданию, россияне, по данным Deep State, продвинулись около Дзержинска (Торецка) и захватили Попов Яр, что между Константиновкой и Красноармейском (Покровском).
Авторы материала отметили, что ВС России укрепляют свои сила для захода в Димитров и Красноармейск. Для такого рода операций необходимы масштабные ресурсы, по этой причине, россияне уже давно сосредотачивают свое внимание, в первую очередь, на логистике, приводящей к обвалу обороны и дезорганизованности.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Сальдо рассказал о попытках ВСУ укрепить правобережье Днепра