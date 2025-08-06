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"ВСУ бегут": Россия взяла под контроль ключевой город под Красноармейском

"ВСУ бегут": Россия взяла под контроль ключевой город под Красноармейском - 06.08.2025, ПРАЙМ

"ВСУ бегут": Россия взяла под контроль ключевой город под Красноармейском

Российские военные взяли под контроль несколько важных населенных пунктов под Красноармейском, говорится в материале украинского издания "Страна.ua". | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T09:38+0300

2025-08-06T09:38+0300

2025-08-06T09:38+0300

спецоперация на украине

россия

вс рф

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российские военные взяли под контроль несколько важных населенных пунктов под Красноармейском, говорится в материале украинского издания "Страна.ua"."Армия России продвинулась у границы Днепропетровской области в районе Воскресенки", - сообщает DeepState.Согласно изданию, россияне, по данным Deep State, продвинулись около Дзержинска (Торецка) и захватили Попов Яр, что между Константиновкой и Красноармейском (Покровском).Авторы материала отметили, что ВС России укрепляют свои сила для захода в Димитров и Красноармейск. Для такого рода операций необходимы масштабные ресурсы, по этой причине, россияне уже давно сосредотачивают свое внимание, в первую очередь, на логистике, приводящей к обвалу обороны и дезорганизованности.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, вс рф, всу