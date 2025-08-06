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"Самая сложная ситуация". Сырский назвал три критических для ВСУ участка

"Самая сложная ситуация". Сырский назвал три критических для ВСУ участка - 06.08.2025, ПРАЙМ

"Самая сложная ситуация". Сырский назвал три критических для ВСУ участка

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский на совещании, посвященном итогам деятельности украинской армии за июль, сообщил о тяжелой ситуации, которая в... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T16:37+0300

2025-08-06T16:37+0300

2025-08-06T16:40+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

всу

проблемы

александр сырский

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский на совещании, посвященном итогам деятельности украинской армии за июль, сообщил о тяжелой ситуации, которая в настоящий момент сложилась на ряде направлений фронта.В частности, он отметил, что самая непростая для украинских войск обстановка к сегодняшнему дню сложилась на трех направлениях: покровском (красноармейском - пим. ред.), добропольском и новопавловском."Самая сложная ситуация — на покровском, добропольском, новопавловском направлениях", - сообщил главком ВСУ.То есть речь идет о ситуации на трех участках фона в Донецкой Народной Республике: под Красноармейском (в украинской топонимике - Покровском - прим. ред.), северо-западной, а также западной части ДНР и восточной части Днепропетровской области.Как ранее сообщал российский военкор Борис Рожин, на красноармейском (покровском - прим. ред.) направлении российские войска продолжают усиливать давление, сосредотачивая усилия на флангах и тем самым угрожая противнику окружением.

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конфликт на украине, всу, проблемы, александр сырский