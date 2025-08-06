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"Британцев застали врасплох". Раскрыты детали операции российского спецназа - 06.08.2025, ПРАЙМ
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"Британцев застали врасплох". Раскрыты детали операции российского спецназа
"Британцев застали врасплох". Раскрыты детали операции российского спецназа - 06.08.2025, ПРАЙМ
"Британцев застали врасплох". Раскрыты детали операции российского спецназа
Телеканал "Царьград" рассказал об уникальной операции "Скат-12", которую в конце июля провели российские спецназовцы, десантировавшись в Очакове Николаевской... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T22:25+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Телеканал "Царьград" рассказал об уникальной операции "Скат-12", которую в конце июля провели российские спецназовцы, десантировавшись в Очакове Николаевской области.Как сообщается, российским спецназовцам удалось проникнуть на базу 73-го морского центра спецопераций ВСУ и захватить высокопоставленных британских офицеров, координировавших удары ракетами Storm Shadow по России и готовивших диверсионные группы.Отмечается, что британцев застигли врасплох, в результате чего в плен попали полковник Эдвард Блейк из управления специальных психологических операций, подполковник Ричард Кэрролл из британского Минобороны и офицер разведки. А вместе с ними, согласно инсайдерским данным, были захвачены документы, карты, электронные носителями.По сообщению "Царьграда", в ходе операции "Скат-12" российским солдатам впервые удалось взять в плен высокопоставленных британских офицеров в зоне СВО.
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конфликт на украине, вс рф, пленные, великобритания, военные
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВС РФ, пленные, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, военные
22:25 06.08.2025 (обновлено: 22:42 06.08.2025)
 
"Британцев застали врасплох". Раскрыты детали операции российского спецназа

"Царьград": спецназ ВС РФ провел секретную операцию "Скат-12" под Николаевом

© РИА Новости . Мария Марикян | Перейти в медиабанк"Стальная бригада" - спецназ Росгвардии в Харьковской области
Стальная бригада - спецназ Росгвардии в Харьковской области - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Мария Марикян
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Телеканал "Царьград" рассказал об уникальной операции "Скат-12", которую в конце июля провели российские спецназовцы, десантировавшись в Очакове Николаевской области.
Как сообщается, российским спецназовцам удалось проникнуть на базу 73-го морского центра спецопераций ВСУ и захватить высокопоставленных британских офицеров, координировавших удары ракетами Storm Shadow по России и готовивших диверсионные группы.
Отмечается, что британцев застигли врасплох, в результате чего в плен попали полковник Эдвард Блейк из управления специальных психологических операций, подполковник Ричард Кэрролл из британского Минобороны и офицер разведки. А вместе с ними, согласно инсайдерским данным, были захвачены документы, карты, электронные носителями.
По сообщению "Царьграда", в ходе операции "Скат-12" российским солдатам впервые удалось взять в плен высокопоставленных британских офицеров в зоне СВО.
Бойцы отряда подводно-диверсионных сил - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
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Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеВС РФпленныеВЕЛИКОБРИТАНИЯвоенные
 
 
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