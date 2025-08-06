https://1prime.ru/20250806/turtsija-860362399.html
В Турции призвали создать новую ООН
В Турции призвали создать новую ООН - 06.08.2025, ПРАЙМ
В Турции призвали создать новую ООН
ООН превратилась в марионетку США и Израиля, создание нового миропорядка необходимо начать с обновления организации, заявил РИА Новости полковник ВВС Турции в... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T05:46+0300
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2025-08-06T05:46+0300
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АНКАРА, 6 авг – ПРАЙМ. ООН превратилась в марионетку США и Израиля, создание нового миропорядка необходимо начать с обновления организации, заявил РИА Новости полковник ВВС Турции в отставке, бывший военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно высказывается за реформирование ООН и Совбеза, призвав включить в его состав 20 стран на ротационной основе и ликвидировав деление на постоянных и временных членов. Турецкий лидер, выступая на Генассамблее ООН каждый год заявляет о том, что "мир больше пяти" (пяти постоянных членов Совбеза ООН – ред.). По его словам, судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войне.
"Мир переживает великий хаос. Организация под названием Организация Объединенных Наций превратилась в марионетку под командованием США и Израиля. Если необходимо создать новый миропорядок, то это следует начать с создания новой ООН, в которую не войдут США, Израиль и их сторонники-глобалисты", - заявил политик.
Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, заявил о необходимости построения в мире новой модели развития, построенной без принципов неоколониализма.
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Экономика, Мировая экономика, Общество , США, ИЗРАИЛЬ, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ООН, Совбез
В Турции призвали создать новую ООН
Полковник ВВС Турции Сефа: ООН превратилась в марионетку США и Израиля
АНКАРА, 6 авг – ПРАЙМ. ООН превратилась в марионетку США и Израиля, создание нового миропорядка необходимо начать с обновления организации, заявил РИА Новости полковник ВВС Турции в отставке, бывший военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно высказывается за реформирование ООН и Совбеза, призвав включить в его состав 20 стран на ротационной основе и ликвидировав деление на постоянных и временных членов. Турецкий лидер, выступая на Генассамблее ООН каждый год заявляет о том, что "мир больше пяти" (пяти постоянных членов Совбеза ООН – ред.). По его словам, судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войне.
"Мир переживает великий хаос. Организация под названием Организация Объединенных Наций превратилась в марионетку под командованием США и Израиля. Если необходимо создать новый миропорядок, то это следует начать с создания новой ООН, в которую не войдут США, Израиль и их сторонники-глобалисты", - заявил политик.
Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, заявил о необходимости построения в мире новой модели развития, построенной без принципов неоколониализма.