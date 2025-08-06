https://1prime.ru/20250806/ukraina-860379162.html

"Война надолго". Офис Зеленского неожиданно высказался о сроках конфликта

"Война надолго". Офис Зеленского неожиданно высказался о сроках конфликта - 06.08.2025, ПРАЙМ

"Война надолго". Офис Зеленского неожиданно высказался о сроках конфликта

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук обратилась к украинцам с призывом подготовиться к затяжному конфликту, сообщает издание... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T12:15+0300

2025-08-06T12:15+0300

2025-08-06T12:15+0300

спецоперация на украине

украина

общество

владимир зеленский

конфликт

андрей сибига

россия

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук обратилась к украинцам с призывом подготовиться к затяжному конфликту, сообщает издание "Страна.ua"."Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго. Мы все равно ведем себя так, словно она скоро закончится: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится", — заявила Верещук, добавив, что что на данный момент нет оснований ожидать быстрого завершения войны.В то же время недавно глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина ставит целью завершить конфликт в этом году, отмечает издание.На прошлой неделе в ходе неформальной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме президент России Владимир Путин выразил необходимость установления длительного мира на Украине без временных ограничений. Российский лидер также подтвердил неизменность условий Москвы, выдвинутых летом 2024 года.

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украина, общество , владимир зеленский, конфликт, андрей сибига, россия