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"Война надолго". Офис Зеленского неожиданно высказался о сроках конфликта - 06.08.2025, ПРАЙМ
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"Война надолго". Офис Зеленского неожиданно высказался о сроках конфликта
"Война надолго". Офис Зеленского неожиданно высказался о сроках конфликта - 06.08.2025, ПРАЙМ
"Война надолго". Офис Зеленского неожиданно высказался о сроках конфликта
Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук обратилась к украинцам с призывом подготовиться к затяжному конфликту, сообщает издание... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T12:15+0300
2025-08-06T12:15+0300
спецоперация на украине
украина
общество
владимир зеленский
конфликт
андрей сибига
россия
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук обратилась к украинцам с призывом подготовиться к затяжному конфликту, сообщает издание "Страна.ua"."Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго. Мы все равно ведем себя так, словно она скоро закончится: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится", — заявила Верещук, добавив, что что на данный момент нет оснований ожидать быстрого завершения войны.В то же время недавно глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина ставит целью завершить конфликт в этом году, отмечает издание.На прошлой неделе в ходе неформальной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме президент России Владимир Путин выразил необходимость установления длительного мира на Украине без временных ограничений. Российский лидер также подтвердил неизменность условий Москвы, выдвинутых летом 2024 года.
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украина, общество , владимир зеленский, конфликт, андрей сибига, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Общество , Владимир Зеленский, конфликт, Андрей Сибига, РОССИЯ
12:15 06.08.2025
 
"Война надолго". Офис Зеленского неожиданно высказался о сроках конфликта

Замглавы офиса Зеленского Верещук предупредила, что конфликт закончится нескоро

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук обратилась к украинцам с призывом подготовиться к затяжному конфликту, сообщает издание "Страна.ua".

"Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго. Мы все равно ведем себя так, словно она скоро закончится: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится", — заявила Верещук, добавив, что что на данный момент нет оснований ожидать быстрого завершения войны.
В то же время недавно глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина ставит целью завершить конфликт в этом году, отмечает издание.
На прошлой неделе в ходе неформальной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме президент России Владимир Путин выразил необходимость установления длительного мира на Украине без временных ограничений. Российский лидер также подтвердил неизменность условий Москвы, выдвинутых летом 2024 года.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАОбществоВладимир ЗеленскийконфликтАндрей СибигаРОССИЯ
 
 
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