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Мединский сообщил об отказе Киева от тысячи пленных солдат ВСУ
Мединский сообщил об отказе Киева от тысячи пленных солдат ВСУ - 06.08.2025, ПРАЙМ
Мединский сообщил об отказе Киева от тысячи пленных солдат ВСУ
Отказ Киева от тысячи пленных солдат ВСУ осложнил второй обмен, а третий до сих пор не начался, заявил помощник президента России, глава российской делегации на | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T20:38+0300
2025-08-06T20:38+0300
2025-08-06T20:42+0300
спецоперация на украине
владимир мединский
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Отказ Киева от тысячи пленных солдат ВСУ осложнил второй обмен, а третий до сих пор не начался, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, добавив, что РФ никогда не разделяла своих попавших в плен солдат на сорта."1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался", - написал Мединский в своем Telegram-канале."Мы в России никогда не занимались разделением своих попавших в плен на I и II сорт", - написал Мединский."1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев", - написал Мединский и опубликовал ссылку на сайт, запущенный телеканалом RT, на котором собрана вся информация по одной тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев.Сайт был запущен в среду. На ресурсе можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.
https://1prime.ru/20250723/medinskiy-859850222.html
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владимир мединский, украина, всу, пленные, отказ
Спецоперация на Украине, Владимир Мединский, УКРАИНА, ВСУ, пленные, Отказ
Мединский сообщил об отказе Киева от тысячи пленных солдат ВСУ
Мединский: Киев отказывается от 1 тысячи пленных солдат ВСУ
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Отказ Киева от тысячи пленных солдат ВСУ осложнил второй обмен, а третий до сих пор не начался, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, добавив, что РФ никогда не разделяла своих попавших в плен солдат на сорта.
"1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
"Мы в России никогда не занимались разделением своих попавших в плен на I и II сорт", - написал Мединский.
"1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев", - написал Мединский и опубликовал ссылку на сайт, запущенный телеканалом RT, на котором собрана вся информация по одной тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев.
Сайт был запущен в среду. На ресурсе можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.
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