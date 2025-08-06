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Венгрия надеется, что Россия и США договорятся о контроле над вооружениями

Венгрия надеется, что Россия и США договорятся о контроле над вооружениями - 06.08.2025, ПРАЙМ

Венгрия надеется, что Россия и США договорятся о контроле над вооружениями

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что по итогам переговоров Россия и США смогут заключить новое... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T12:46+0300

2025-08-06T12:46+0300

2025-08-06T12:46+0300

вооружения

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венгрия

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дональд трамп

стив уиткофф

оружие

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БУДАПЕШТ, 6 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что по итогам переговоров Россия и США смогут заключить новое соглашение о контроле над вооружением после снятия моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. "Это довольно плохие новости. Поэтому я надеюсь, что американо-российский диалог в конечном итоге завершится соглашением, которое будет включать возвращение к соглашениям о контроле над вооружениями или, ещё лучше, их расширение. Будем надеяться, что это всего лишь переговорная тактика, и будем надеяться, что ведущие державы всё же вернутся к соглашениям о контроле над вооружениями. Если этого не произойдёт, это плохие новости", - сказал Сийярто в эфире интернет-программы "Борцовский час". Глава венгерского МИД также выразил надежду, что визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву будет успешным и приблизит к договоренностям между Россией и США.

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россия, сша, венгрия, петер сийярто, дональд трамп, стив уиткофф, оружие