Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия надеется, что Россия и США договорятся о контроле над вооружениями - 06.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250806/vooruzheniya-860379667.html
Венгрия надеется, что Россия и США договорятся о контроле над вооружениями
Венгрия надеется, что Россия и США договорятся о контроле над вооружениями - 06.08.2025, ПРАЙМ
Венгрия надеется, что Россия и США договорятся о контроле над вооружениями
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что по итогам переговоров Россия и США смогут заключить новое... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T12:46+0300
2025-08-06T12:46+0300
вооружения
россия
сша
венгрия
петер сийярто
дональд трамп
стив уиткофф
оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_4c84e38ecb196a7dbbfa16f4235478af.jpg
БУДАПЕШТ, 6 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что по итогам переговоров Россия и США смогут заключить новое соглашение о контроле над вооружением после снятия моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. "Это довольно плохие новости. Поэтому я надеюсь, что американо-российский диалог в конечном итоге завершится соглашением, которое будет включать возвращение к соглашениям о контроле над вооружениями или, ещё лучше, их расширение. Будем надеяться, что это всего лишь переговорная тактика, и будем надеяться, что ведущие державы всё же вернутся к соглашениям о контроле над вооружениями. Если этого не произойдёт, это плохие новости", - сказал Сийярто в эфире интернет-программы "Борцовский час". Глава венгерского МИД также выразил надежду, что визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву будет успешным и приблизит к договоренностям между Россией и США.
https://1prime.ru/20250727/vengriya-859993088.html
сша
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_6a50b99ac40edcf4682e9ff25a1c57ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, венгрия, петер сийярто, дональд трамп, стив уиткофф, оружие
Вооружения, РОССИЯ, США, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, оружие
12:46 06.08.2025
 
Венгрия надеется, что Россия и США договорятся о контроле над вооружениями

Глава МИД Венгрии надеется, что РФ и США заключат договор о нераспространении оружия

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 6 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что по итогам переговоров Россия и США смогут заключить новое соглашение о контроле над вооружением после снятия моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.
МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.
"Это довольно плохие новости. Поэтому я надеюсь, что американо-российский диалог в конечном итоге завершится соглашением, которое будет включать возвращение к соглашениям о контроле над вооружениями или, ещё лучше, их расширение. Будем надеяться, что это всего лишь переговорная тактика, и будем надеяться, что ведущие державы всё же вернутся к соглашениям о контроле над вооружениями. Если этого не произойдёт, это плохие новости", - сказал Сийярто в эфире интернет-программы "Борцовский час".
Глава венгерского МИД также выразил надежду, что визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву будет успешным и приблизит к договоренностям между Россией и США.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи с МИД РФ Сергеем Лавровым. 3 октября 2018 - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
Глава МИД Венгрии назвал отношения с Россией честными
27 июля, 09:29
 
ВооруженияРОССИЯСШАВЕНГРИЯПетер СийяртоДональд ТрампСтив Уиткоффоружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала