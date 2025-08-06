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Цена нефти WTI опустилась ниже $64 впервые с 11 июня
Цена нефти WTI опустилась ниже $64 впервые с 11 июня - 06.08.2025, ПРАЙМ
Цена нефти WTI опустилась ниже $64 впервые с 11 июня
Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются почти на 2%, стоимость барреля марки WTI опустилась ниже 64 долларов впервые с 11 июня, свидетельствуют данные... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T22:31+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются почти на 2%, стоимость барреля марки WTI опустилась ниже 64 долларов впервые с 11 июня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22.06 мск цена сентябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 1,9% относительно предыдущего закрытия - до 63,91 доллара за баррель. Цена марки WTI опустилась ниже 64 долларов за баррель впервые с 11 июня. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,74% - до 66,46 доллара за баррель. Стоимость барреля Brent опустилась ниже 67 долларов впервые со 2 июля.
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торги, нефть, wti
Экономика, Торги, Нефть, WTI
Цена нефти WTI опустилась ниже $64 впервые с 11 июня
Торги: цена нефти марки WTI опустилась ниже $64 впервые с 11 июня
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются почти на 2%, стоимость барреля марки WTI опустилась ниже 64 долларов впервые с 11 июня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.06 мск цена сентябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 1,9% относительно предыдущего закрытия - до 63,91 доллара за баррель. Цена марки WTI опустилась ниже 64 долларов за баррель впервые с 11 июня.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,74% - до 66,46 доллара за баррель. Стоимость барреля Brent опустилась ниже 67 долларов впервые со 2 июля.
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $67 впервые со 2 июля