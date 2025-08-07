В России удвоился объем просроченной ипотеки

https://1prime.ru/20250807/ipoteka-860419833.html

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Объем просроченной ипотеки в России достиг на конец июня 145,2 миллиарда рублей, увеличившись в годовом выражении в два раза, сложная ситуация с просроченными кредитами наблюдается на Северном Кавказе и в Тыве, подсчитали в "Циане" на основе данных ЦБ РФ. "В конце первого полугодия 2025 года суммарный объем просроченной задолженности по ипотеке в России достиг 145,2 миллиарда рублей. Доля просрочки в общем объеме задолженности увеличилась до 0,74%. Это не рекордный для отрасли показатель (до 2021 года он был выше 0,8%), но быстрый рост настораживает – еще год назад доля составляла лишь 0,36%", - отмечается в сообщении. По статистике "Циана", лидерами по доле просроченной задолженности (от 1 до 10%) являются республики Кавказа, а также Тыва, Хакасия, Краснодарский край. Причем Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия и Тыва лидируют и по темпам увеличения доли просрочки – за год показатель в этих регионах вырос на 2,1-6,7 процентного пункта. Самый сильный рост объема просроченной задолженности произошел в Тыве (почти в семь раз, до 2,1 миллиарда рублей), Крыму (в 3,6 раза, до 423 миллионов рублей), Новгородской области (в 3,3 раза, до 451 миллиона рублей), Татарстане (3,3 раза, до 4,8 миллиарда рублей), Хакасии (в 3,2 раза, 606 миллионов рублей), Ингушетии (в 3 раза, до 438 миллионов рублей), указывается в сообщении. Наибольший объем просроченной задолженности, по данным "Циана", зафиксирован в Московском регионе (19,4 миллиарда рублей в Москве, прирост в 1,8 раза, и 14 миллиардов в Подмосковье, в 1,9 раза), Краснодарском крае (почти 10,2 миллиарда рублей, прирост в 2,4 раза), Санкт-Петербурге (6,8 миллиарда рублей, прирост в 1,9 раза) – то есть там, где больше населения и оформленных кредитов. "Стремительный рост показателей фиксируется с осени 2024 года. В 2023 году и в начале 2024 года часть тех, кто не мог выплачивать ранее взятые займы, погасили задолженность на фоне роста доходов, поэтому объем просрочки в этот период рос очень медленно, а ее доля даже снижалась. Ужесточение ипотечных условий и замедление роста зарплат во второй половине прошлого года привели к завершению этого тренда", - также подчеркнули в "Циане".

2025

