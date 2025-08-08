https://1prime.ru/20250808/rossija-860451648.html

Одностронние санкции: как Россия стала основой экономики США

Одностронние санкции: как Россия стала основой экономики США - 08.08.2025, ПРАЙМ

Одностронние санкции: как Россия стала основой экономики США

Одностронние санкции с момента начала их применения США в качестве инструмента принуждения приобретали различные формы, в некоторых случаях ограничительные меры | 08.08.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 8 авг - ПРАЙМ, Сергей Попов. Одностронние санкции с момента начала их применения США в качестве инструмента принуждения приобретали различные формы, в некоторых случаях ограничительные меры смягчались, но затем Вашингтон часто вводил новые против тех же стран, Москва в этом списке с советских времен; что говорит история и как санкции стали основой американской экономики наравне с ростом госдолга в материале РИА Новости. В пятницу истекает срок, озвученный американским лидером для оценки темпа украинского урегулирования. Он говорил, что допускает возможность объявления о новых санкциях, хотя и признавал их неэффективность и "находчивость" россиян, которые обходят ограничения. По словам Трампа, как будет развиваться ситуация якобы зависит от того, что он услышит от руководства РФ. Сто лет назад президент США Вудро Вилсон переосмыслил понятие торгового эмбарго — так появились санкции. Почетное место в списке стран, против которых США ввели односторонние ограничения, занимает КНДР. В 1950-х санкции были введены из-за Корейской войны, с начала 1990-х они смягчались, процесс этот был долгим. В 1999 году КНДР объявила мораторий на испытание ракет, тогдашний американский президент Билл Клинтон заявил о массовой отмене рестрикций. В 2005 году Пхеньян возобновил тесты, а США санкционный режим. В 2018 году встречались лидеры США и Северной Кореи, послаблений для Пхеньяна по ее итогам сделано не было. Лидерство по количеству санкций долгое время удерживал Иран, десятилетия подвергаясь экономическому давлению. Только на краткий период уверенности в успехе сделки о гражданской ядерной энергетике для Тегерана они были смягчены. Трамп за это назвал бывшего президента Барака Обаму и госсекретаря Хиллари Клинтон "крупнейшими спонсорами террористов". Санкции против Сирии обещали снять только после произошедшей смены власти. Белоруссия замыкает пятерку с результатом в полторы тысячи ограничительных мер. Против России введено более 20 тысяч санкций. "Ограниченный контроль экспорта из США должен поддерживаться", — положил начало рестрикциям против СССР американский минторг в 1948 году. Позже конгресс принял этот подход на законодательном уровне. И хотя мера изначально планировалась временной, случилась Корейская война, затем холодная — санкции остались. В 1951 году была попытка ввести то, что сейчас называют вторичными санкциями: США пригрозили, что не будут сотрудничать со странами, которые не поддерживают их эмбарго на товары из СССР. Союзники давили, Вашингтон публиковал исключения из санкционного режима, но тот не был признан эффективным. В 1974 году конгресс одобрил, а президент Джеральд Форд подписал поправку "Джексона-Вэника" о торговых рестрикциях в адрес СССР. После распада Советского Союза действие нормы приостановили на словах, а на деле продолжали ее использовать. Спустя почти полвека эти санкции отменил Барак Обама, а потом ввёл другие несколько раз. При администрации Джо Байдена страной под самым большим количеством санкций США стала Россия. Заняв Белый дом в 2025 году, новые власти сразу объяснили, что поддерживать введенные предшественниками ограничительные меры – это принятая практика, от которой Трамп отказываться не будет. Республиканец разносит наследие Байдена, пытаясь свести на нет его немногие достижения, пересматриваются даже согласованные конгрессом решения о расходах. Санкции предстают на этом фоне самой стабильной американской политикой и даже основой американского народного хозяйства, как торговля оружием и рост госдолга: чем больший кредит может получить американец, тем он экономически состоятельней, пример показывает собственно государство, доводя объем заимствований до рекордов. Законопроект признанного в РФ террористом сенатора Линдси Грэма был еще одним аргументом властей США, но его не рассмотрят до сентября. Первоначально Трамп озвучивал срок как раз до выхода законодателей с летних каникул. Из названных причин, по которым республиканец не прибегает к ограничительным мерам: намерение добиться разрешения украинского конфликта и "вытащить США" из него, а также очевидные экономические доводы. "Находчивые" россияне знают, как обходить санкции, сказал Трамп. Россия устояла, а новые попытки "атаковать" только усложнят контакты и продвижение к миру. Кроме того необходимо сохранять связи с крупнейшими экономиками. Отношения Китая и Индии с Россией складывалась годами, а перетерпеть Трампа всего-то осталось. Еще в марте американские эксперты рассуждали о том, легко ли президенту будет снять все санкции против РФ и что некоторые он все-таки может оставить. Хотя рестрикции вводятся исполнительной властью, Трамп не может отменить их односторонне, у конгресса есть слово в вопросах внешней торговли, писали вашингтонские аналитические центры. А через полтора года на промежуточных выборах в конгресс может победить оппозиция, как это обычно бывает в США. Демократы не поддерживают попытки Трампа восстановить отношения с РФ.

2025

