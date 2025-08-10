https://1prime.ru/20250810/dom-860529894.html

Российские разработчики научили "умный дом" настраивать свет и влажность

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Российские разработчики научили "умный дом" настраивать освещение и влажность в комнате исходя из типа темперамента человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ. "Российская компания "Атмосфера продуктивности" (участник рынка Национальной технологической инициативы SportNet) разработала приложение для управления "умным домом", которое настраивает освещение и влажность в комнате исходя из типа темперамента человека", - сказали в НТИ. Тип личности жильца - сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик - определяется через приложение с помощью психологического опросника. И учетом этих результатов "умный дом" получает команды по настройке уровня шума, освещения, влажности и других параметров под тот или иной темперамент. Приложение также учитывает возраст и ряд других индивидуальных черт человека, в том числе уровень эмоционального выгорания. Например, холерику нужно включаться в работу в условиях яркого естественного света или искусственного освещения, который имитирует его при температуре в комнате в пределах 20-22 градусов и влажности на уровне 50%, рассказали в НТИ. А сангвинику для расслабления нужен будет теплый рассеянный свет, температура воздуха до 24 градусов и повышенная влажность (50-60%). Пастельные оттенки, тихая музыка и ароматы сандала, лаванды и жасмина также будут способствовать релаксации. "Решение было протестировано с участием более чем 2 тысяч человек. У 87% участников объективные показатели стресса, выгорания и продуктивности соответствовали субъективным ощущениям, которыми они делились при прохождении опросника в приложении", - прокомментировали в компании "Атмосфера продуктивности". "При этом адаптация условий в помещении с помощью технологий "умного дома" под конкретный тип темперамента способствовала росту производительности труда до 20% и снижению стресса (если задачей было выбрано расслабление) до 25%", - добавили там. Пользователи, которые попробовали это решение, отметили у себя сравнительно большую выносливость и скорость выполнения задач, а также концентрацию и скорость запоминания материала. "После трех недель тестирования приложения участники эксперимента также заметили снижение усталости (75% респондентов), улучшение сна (60%), усиление чувства комфорта (72%) и рост удовлетворенности работой (55%)", - добавили в НТИ.

