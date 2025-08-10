https://1prime.ru/20250810/ekspert-860523120.html
Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Трампа
Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ, Валерия Балыкина. Предстоящая встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа означает, что период гибридной войны между двумя странами заканчивается, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
"Это говорит о том, что период гибридной войны между Россией и Соединенными Штатами, который начался с приходом (экс-президента США - ред.) Джо Байдена, заканчивается", - сказал агентству Суслов.
По мнению эксперта клуба "Валдай", предстоящий саммит выведет российско-американские отношения на качественно новый уровень.
"Эта встреча в любом случае будет историческая, потому что речь идет о полноформатном двустороннем саммите Россия-США", - заключил Суслов.
В 2018 году в Хельсинки прошел саммит Россия - США с участием Путина и Трампа.
