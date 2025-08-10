https://1prime.ru/20250810/ekspert-860523489.html
Эксперт оценил шансы Трампа отменить пошлины в отношении Индии
Эксперт оценил шансы Трампа отменить пошлины в отношении Индии - 10.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил шансы Трампа отменить пошлины в отношении Индии
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидером РФ Владимиром Путиным может отменить пошлины в отношении Индии, Россия поможет сохранить ему лицо,... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T06:17+0300
2025-08-10T06:17+0300
2025-08-10T06:17+0300
экономика
россия
мировая экономика
индия
китай
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
вшэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860523489.jpg?1754795865
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ, Валерия Балыкина. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидером РФ Владимиром Путиным может отменить пошлины в отношении Индии, Россия поможет сохранить ему лицо, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
"Когда Китай, Индия и Бразилия категорически отказались идти навстречу Трампу, когда стало понятно, что они не будут прекращать импорт российской нефти, Трамп оказался в очень сложной ситуации: в ловушке, в которую он сам себя загнал, потому что ему нужно было либо просто идти на попятную и не вводить никакие пошлины в отношении Китая и Индии, либо идти на полноценную торговую войну. Оба варианта очень плохи для Трампа. Если саммит 15-го числа успешно состоится, Трамп, скорее (всего - ред.), отменит дополнительные тарифы в отношении Индии", - сказал агентству Суслов.
По мнению эксперта клуба "Валдай", таким образом Трамп может выйти из ситуации, говоря, что сделка по Украине заключена, и у него нет оснований начинать новый раунд торговой войны с Индией.
"В этой ситуации Трамп зацепился за то предложение, которое, видимо, сделала Россия. Предложив эту инициативу, Россия фактически спасает лицо Трампу и помогает ему выйти из тяжелого положения, в которое он сам себя загнал, попытавшись принудить Россию к перемирию по нынешней линии фронта и без предварительных условий начав давить на Китай, Индию и Бразилию по отказу от импорта российской нефти", - полагает Суслов.
В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что республика должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу в четверг, при этом в среду американский лидер подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из РФ. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
индия
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, индия, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вшэ, валдай
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ВШЭ, Валдай
Эксперт оценил шансы Трампа отменить пошлины в отношении Индии
Эксперт Суслов: Россия поможет Трампу сохранить лицо после встречи с Путиным
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ, Валерия Балыкина. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидером РФ Владимиром Путиным может отменить пошлины в отношении Индии, Россия поможет сохранить ему лицо, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
"Когда Китай, Индия и Бразилия категорически отказались идти навстречу Трампу, когда стало понятно, что они не будут прекращать импорт российской нефти, Трамп оказался в очень сложной ситуации: в ловушке, в которую он сам себя загнал, потому что ему нужно было либо просто идти на попятную и не вводить никакие пошлины в отношении Китая и Индии, либо идти на полноценную торговую войну. Оба варианта очень плохи для Трампа. Если саммит 15-го числа успешно состоится, Трамп, скорее (всего - ред.), отменит дополнительные тарифы в отношении Индии", - сказал агентству Суслов.
По мнению эксперта клуба "Валдай", таким образом Трамп может выйти из ситуации, говоря, что сделка по Украине заключена, и у него нет оснований начинать новый раунд торговой войны с Индией.
"В этой ситуации Трамп зацепился за то предложение, которое, видимо, сделала Россия. Предложив эту инициативу, Россия фактически спасает лицо Трампу и помогает ему выйти из тяжелого положения, в которое он сам себя загнал, попытавшись принудить Россию к перемирию по нынешней линии фронта и без предварительных условий начав давить на Китай, Индию и Бразилию по отказу от импорта российской нефти", - полагает Суслов.
В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что республика должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу в четверг, при этом в среду американский лидер подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из РФ. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.