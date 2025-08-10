https://1prime.ru/20250810/ekspert-860523489.html

Эксперт оценил шансы Трампа отменить пошлины в отношении Индии

Эксперт оценил шансы Трампа отменить пошлины в отношении Индии

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ, Валерия Балыкина. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидером РФ Владимиром Путиным может отменить пошлины в отношении Индии, Россия поможет сохранить ему лицо, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. "Когда Китай, Индия и Бразилия категорически отказались идти навстречу Трампу, когда стало понятно, что они не будут прекращать импорт российской нефти, Трамп оказался в очень сложной ситуации: в ловушке, в которую он сам себя загнал, потому что ему нужно было либо просто идти на попятную и не вводить никакие пошлины в отношении Китая и Индии, либо идти на полноценную торговую войну. Оба варианта очень плохи для Трампа. Если саммит 15-го числа успешно состоится, Трамп, скорее (всего - ред.), отменит дополнительные тарифы в отношении Индии", - сказал агентству Суслов. По мнению эксперта клуба "Валдай", таким образом Трамп может выйти из ситуации, говоря, что сделка по Украине заключена, и у него нет оснований начинать новый раунд торговой войны с Индией. "В этой ситуации Трамп зацепился за то предложение, которое, видимо, сделала Россия. Предложив эту инициативу, Россия фактически спасает лицо Трампу и помогает ему выйти из тяжелого положения, в которое он сам себя загнал, попытавшись принудить Россию к перемирию по нынешней линии фронта и без предварительных условий начав давить на Китай, Индию и Бразилию по отказу от импорта российской нефти", - полагает Суслов. В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что республика должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу в четверг, при этом в среду американский лидер подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из РФ. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.

