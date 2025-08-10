Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Трампа на Аляске - 10.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Трампа на Аляске
Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп на встрече в штате Аляска могут обсудить проблемы контроля над вооружениями, выразил мнение в беседе с РИА... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T07:18+0300
2025-08-10T07:18+0300
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ, Валерия Балыкина. Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп на встрече в штате Аляска могут обсудить проблемы контроля над вооружениями, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. "Наверняка будут говорить о проблемах контроля над вооружениями. Неслучайно относительно недавно Россия приостановила действие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Это тоже формирует повестку дня саммита. Экономические отношения между Россией и США будут также затрагиваться", - сказал агентству Суслов. По мнению эксперта клуба "Валдай", помимо Украины, стороны обсудят, в том числе, сотрудничество в Арктике. "Встреча на территории Аляски подчеркивает арктическую повестку. Арктика рассматривается и в качестве одного из наиболее центральных регионов российско-американского соперничества, и в качестве региона с перспективами сотрудничества, поэтому арктическая тема, безусловно, будет затрагиваться", - добавил Суслов. Эксперт отметил, что выбор Аляски как места проведения встречи призван символизировать факт, что урегулирование российско-украинского конфликта достигается путем двусторонних российско-американских переговоров без участия Украины и Европы, которым сообщат об итогах этих переговоров, но не станут учитывать их точку зрения изначально. МИД РФ в понедельник сделал заявление, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. Во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация имеет право при необходимости предпринимать шаги по развертыванию ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, на этот счет нет никаких ограничений.
Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Трампа на Аляске

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ, Валерия Балыкина. Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп на встрече в штате Аляска могут обсудить проблемы контроля над вооружениями, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
"Наверняка будут говорить о проблемах контроля над вооружениями. Неслучайно относительно недавно Россия приостановила действие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Это тоже формирует повестку дня саммита. Экономические отношения между Россией и США будут также затрагиваться", - сказал агентству Суслов.
По мнению эксперта клуба "Валдай", помимо Украины, стороны обсудят, в том числе, сотрудничество в Арктике.
"Встреча на территории Аляски подчеркивает арктическую повестку. Арктика рассматривается и в качестве одного из наиболее центральных регионов российско-американского соперничества, и в качестве региона с перспективами сотрудничества, поэтому арктическая тема, безусловно, будет затрагиваться", - добавил Суслов.
Эксперт отметил, что выбор Аляски как места проведения встречи призван символизировать факт, что урегулирование российско-украинского конфликта достигается путем двусторонних российско-американских переговоров без участия Украины и Европы, которым сообщат об итогах этих переговоров, но не станут учитывать их точку зрения изначально.
МИД РФ в понедельник сделал заявление, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. Во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация имеет право при необходимости предпринимать шаги по развертыванию ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, на этот счет нет никаких ограничений.
 
