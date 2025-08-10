https://1prime.ru/20250810/klichko--860531100.html
Кличко сделал откровенное заявление о территориальных уступках
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому предстоит принять непростое решение относительно территориальных уступок. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Bild."Ему предстоит принимать сложные решения", — высказал мнение политик.Кличко также добавил, что многие граждане Украины уже испытывают усталость от продолжающегося конфликта. Он считает, что для достижения мира необходимо искать дипломатическое решение.Накануне Зеленский заявил, что он не намерен идти на территориальные уступки.
