Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кличко сделал откровенное заявление о территориальных уступках - 10.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250810/klichko--860531100.html
Кличко сделал откровенное заявление о территориальных уступках
Кличко сделал откровенное заявление о территориальных уступках - 10.08.2025, ПРАЙМ
Кличко сделал откровенное заявление о территориальных уступках
Владимиру Зеленскому предстоит принять непростое решение относительно территориальных уступок. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Bild. | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T12:34+0300
2025-08-10T12:34+0300
политика
владимир зеленский
виталий кличко
bild
киев
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/79357/02/793570242_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_225fe85f7c32cc31c0a4e9c70c178437.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому предстоит принять непростое решение относительно территориальных уступок. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Bild."Ему предстоит принимать сложные решения", — высказал мнение политик.Кличко также добавил, что многие граждане Украины уже испытывают усталость от продолжающегося конфликта. Он считает, что для достижения мира необходимо искать дипломатическое решение.Накануне Зеленский заявил, что он не намерен идти на территориальные уступки.
https://1prime.ru/20250809/zelenskiy--860510636.html
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79357/02/793570242_172:0:2829:1993_1920x0_80_0_0_cce59e34ce5113b3dfcad3fde990e964.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, виталий кличко, bild, киев, сша
Политика, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Bild, Киев, США
12:34 10.08.2025
 
Кличко сделал откровенное заявление о территориальных уступках

Кличко: Зеленскому нужно принять трудное решение по территориальным уступкам

© РИА Новости . Александр Максименко | Перейти в медиабанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому предстоит принять непростое решение относительно территориальных уступок. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Bild.
"Ему предстоит принимать сложные решения", — высказал мнение политик.
Кличко также добавил, что многие граждане Украины уже испытывают усталость от продолжающегося конфликта. Он считает, что для достижения мира необходимо искать дипломатическое решение.
Накануне Зеленский заявил, что он не намерен идти на территориальные уступки.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки
Вчера, 13:48
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийВиталий КличкоBildКиевСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала