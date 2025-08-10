https://1prime.ru/20250810/klichko--860531100.html

Кличко сделал откровенное заявление о территориальных уступках

Кличко сделал откровенное заявление о территориальных уступках - 10.08.2025, ПРАЙМ

Кличко сделал откровенное заявление о территориальных уступках

Владимиру Зеленскому предстоит принять непростое решение относительно территориальных уступок. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Bild. | 10.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-10T12:34+0300

2025-08-10T12:34+0300

2025-08-10T12:34+0300

политика

владимир зеленский

виталий кличко

bild

киев

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/79357/02/793570242_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_225fe85f7c32cc31c0a4e9c70c178437.jpg

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому предстоит принять непростое решение относительно территориальных уступок. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Bild."Ему предстоит принимать сложные решения", — высказал мнение политик.Кличко также добавил, что многие граждане Украины уже испытывают усталость от продолжающегося конфликта. Он считает, что для достижения мира необходимо искать дипломатическое решение.Накануне Зеленский заявил, что он не намерен идти на территориальные уступки.

https://1prime.ru/20250809/zelenskiy--860510636.html

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, виталий кличко, bild, киев, сша