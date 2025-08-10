Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Колумбия может присоединиться к конвенции ООН о борьбе с наемничеством - 10.08.2025, ПРАЙМ
Колумбия может присоединиться к конвенции ООН о борьбе с наемничеством
Колумбия может присоединиться к конвенции ООН о борьбе с наемничеством
Вопрос присоединения Колумбии к конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года будет решен в сентябре-октябре, сообщил РИА Новости преподаватель юридического... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T03:23+0300
2025-08-10T03:23+0300
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ, Олег Краев. Вопрос присоединения Колумбии к конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года будет решен в сентябре-октябре, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции Марио Уруэнья Санчес. В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке. "Мы точно узнаем, будет ли принят закон (о ратификации конвенции – ред.), в сентябре-октябре", - заявил собеседник агентства. В июле посол РФ в Колумбии Николай Тавдумадзе сообщил РИА Новости, что рассмотрение колумбийским конгрессом вопроса о присоединении страны к конвенции близится к завершению. Ранее Петро назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X в ответ на заявление Тавдумадзе РИА Новости о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
общество , мировая экономика, колумбия, украина, рф, мария захарова, сергей лавров, оон, минобороны рф, мид
03:23 10.08.2025
 
Колумбия может присоединиться к конвенции ООН о борьбе с наемничеством

Эксперт: вопрос присоединения Колумбии к конвенции ООН по наемничеству решат в сентябре

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ, Олег Краев. Вопрос присоединения Колумбии к конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года будет решен в сентябре-октябре, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции Марио Уруэнья Санчес.
В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке.
"Мы точно узнаем, будет ли принят закон (о ратификации конвенции – ред.), в сентябре-октябре", - заявил собеседник агентства.
В июле посол РФ в Колумбии Николай Тавдумадзе сообщил РИА Новости, что рассмотрение колумбийским конгрессом вопроса о присоединении страны к конвенции близится к завершению. Ранее Петро назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X в ответ на заявление Тавдумадзе РИА Новости о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
 
