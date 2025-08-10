Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев заявил о попытках ЕС воспрепятствовать усилиям США по Украине - 10.08.2025
Медведев заявил о попытках ЕС воспрепятствовать усилиям США по Украине
Медведев заявил о попытках ЕС воспрепятствовать усилиям США по Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о попытках европейских стран воспрепятстовать усилиям США в урегулировании конфликта на Украине. | 10.08.2025, ПРАЙМ
политика
мировая экономика
общество
рф
сша
украина
дмитрий медведев
совбез
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о попытках европейских стран воспрепятстовать усилиям США в урегулировании конфликта на Украине. "Пока евроимбецилы пытаются воспрепятствовать американским попыткам помочь в разрешении украинского конфликта, агонизирующий бандеровский режим в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
рф
сша
украина
мировая экономика, общество , рф, сша, украина, дмитрий медведев, совбез
Политика, Мировая экономика, Общество , РФ, США, УКРАИНА, Дмитрий Медведев, Совбез
Медведев заявил о попытках ЕС воспрепятствовать усилиям США по Украине

Медведев: Европа пытается воспрепятствовать усилиям США по Украине

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о попытках европейских стран воспрепятстовать усилиям США в урегулировании конфликта на Украине.
"Пока евроимбецилы пытаются воспрепятствовать американским попыткам помочь в разрешении украинского конфликта, агонизирующий бандеровский режим в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
