Медведев заявил о попытках ЕС воспрепятствовать усилиям США по Украине
2025-08-10T10:29+0300
политика
мировая экономика
общество
рф
сша
украина
дмитрий медведев
совбез
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о попытках европейских стран воспрепятстовать усилиям США в урегулировании конфликта на Украине. "Пока евроимбецилы пытаются воспрепятствовать американским попыткам помочь в разрешении украинского конфликта, агонизирующий бандеровский режим в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
