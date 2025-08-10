https://1prime.ru/20250810/ndrangeta-860543864.html

В Колумбии задержали предполагаемого главаря итальянской ндрангеты

В Колумбии задержали предполагаемого главаря итальянской ндрангеты - 10.08.2025

В Колумбии задержали предполагаемого главаря итальянской ндрангеты

В колумбийском городе Кали задержан предполагаемый главарь итальянской мафии "Ндрангета", известный как Феди, сообщило городское управление безопасности. | 10.08.2025, ПРАЙМ

МЕХИКО, 10 авг - ПРАЙМ. В колумбийском городе Кали задержан предполагаемый главарь итальянской мафии "Ндрангета", известный как Феди, сообщило городское управление безопасности. "Прибытие офиса Интерпола в Кали продолжает давать результаты. В ходе операции с полицией Колумбии и международными агентствами был задержан человек по прозвищу "Феди", разыскиваемый в 196 странах и считающийся главарём итальянской мафии "Ндрангета", - говорится в сообщении в блоге ведомства в X. По данным местных СМИ, операцию проводили совместно с властями Италии и Великобритании. Федерико Стартоне, известного как Феди, разыскивали за международную торговлю кокаином и создание связей с преступными организациями Южной Америки. Задержанный предположительно отвечает за укрепление оперативного присутствия итальянской мафии в Колумбии, Эквадоре и Бразилии, установление связей с "Кланом Залива", "Лос Чонерос" (Эквадор) и Первым столичным командованием (PCC, Бразилия) для производства, транспортировки и распространения кокаина в Европе. Феди в СМИ называют доверенным агентом Джузеппе Палермо по прозвищу Пеппе, главного лидера "Ндрангеты", захваченного в Боготе 11 июля.

