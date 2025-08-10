https://1prime.ru/20250810/ndrangeta-860543864.html
В Колумбии задержали предполагаемого главаря итальянской ндрангеты
В Колумбии задержали предполагаемого главаря итальянской ндрангеты - 10.08.2025, ПРАЙМ
В Колумбии задержали предполагаемого главаря итальянской ндрангеты
В колумбийском городе Кали задержан предполагаемый главарь итальянской мафии "Ндрангета", известный как Феди, сообщило городское управление безопасности. | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T22:58+0300
2025-08-10T22:58+0300
2025-08-10T23:02+0300
происшествия
общество
колумбия
эквадор
бразилия
интерпол
https://cdnn.1prime.ru/img/83863/62/838636268_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_ec0a51d3dff8a7cafb5c77cb0753ae2f.jpg
МЕХИКО, 10 авг - ПРАЙМ. В колумбийском городе Кали задержан предполагаемый главарь итальянской мафии "Ндрангета", известный как Феди, сообщило городское управление безопасности. "Прибытие офиса Интерпола в Кали продолжает давать результаты. В ходе операции с полицией Колумбии и международными агентствами был задержан человек по прозвищу "Феди", разыскиваемый в 196 странах и считающийся главарём итальянской мафии "Ндрангета", - говорится в сообщении в блоге ведомства в X. По данным местных СМИ, операцию проводили совместно с властями Италии и Великобритании. Федерико Стартоне, известного как Феди, разыскивали за международную торговлю кокаином и создание связей с преступными организациями Южной Америки. Задержанный предположительно отвечает за укрепление оперативного присутствия итальянской мафии в Колумбии, Эквадоре и Бразилии, установление связей с "Кланом Залива", "Лос Чонерос" (Эквадор) и Первым столичным командованием (PCC, Бразилия) для производства, транспортировки и распространения кокаина в Европе. Феди в СМИ называют доверенным агентом Джузеппе Палермо по прозвищу Пеппе, главного лидера "Ндрангеты", захваченного в Боготе 11 июля.
https://1prime.ru/20240813/mafiozi-850859607.html
колумбия
эквадор
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83863/62/838636268_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_e30797bc72e73c130d6e6da4cdff36a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , колумбия, эквадор, бразилия, интерпол
Происшествия, Общество , КОЛУМБИЯ, ЭКВАДОР, БРАЗИЛИЯ, Интерпол
В Колумбии задержали предполагаемого главаря итальянской ндрангеты
В Колумбии задержали предполагаемого главаря ндрангеты Федерико Стартоне
МЕХИКО, 10 авг - ПРАЙМ. В колумбийском городе Кали задержан предполагаемый главарь итальянской мафии "Ндрангета", известный как Феди, сообщило городское управление безопасности.
"Прибытие офиса Интерпола в Кали продолжает давать результаты. В ходе операции с полицией Колумбии и международными агентствами был задержан человек по прозвищу "Феди", разыскиваемый в 196 странах и считающийся главарём итальянской мафии "Ндрангета", - говорится в сообщении в блоге ведомства в X.
По данным местных СМИ, операцию проводили совместно с властями Италии и Великобритании. Федерико Стартоне, известного как Феди, разыскивали за международную торговлю кокаином и создание связей с преступными организациями Южной Америки.
Задержанный предположительно отвечает за укрепление оперативного присутствия итальянской мафии в Колумбии, Эквадоре и Бразилии, установление связей с "Кланом Залива", "Лос Чонерос" (Эквадор) и Первым столичным командованием (PCC, Бразилия) для производства, транспортировки и распространения кокаина в Европе. Феди в СМИ называют доверенным агентом Джузеппе Палермо по прозвищу Пеппе, главного лидера "Ндрангеты", захваченного в Боготе 11 июля.
Евроюст раскрыл крупную мафиозную группировку