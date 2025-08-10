Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Колумбии задержали предполагаемого главаря итальянской ндрангеты - 10.08.2025
В Колумбии задержали предполагаемого главаря итальянской ндрангеты
В колумбийском городе Кали задержан предполагаемый главарь итальянской мафии "Ндрангета", известный как Феди, сообщило городское управление безопасности. | 10.08.2025
2025-08-10T22:58+0300
2025-08-10T23:02+0300
происшествия
общество
колумбия
эквадор
бразилия
интерпол
МЕХИКО, 10 авг - ПРАЙМ. В колумбийском городе Кали задержан предполагаемый главарь итальянской мафии "Ндрангета", известный как Феди, сообщило городское управление безопасности. "Прибытие офиса Интерпола в Кали продолжает давать результаты. В ходе операции с полицией Колумбии и международными агентствами был задержан человек по прозвищу "Феди", разыскиваемый в 196 странах и считающийся главарём итальянской мафии "Ндрангета", - говорится в сообщении в блоге ведомства в X. По данным местных СМИ, операцию проводили совместно с властями Италии и Великобритании. Федерико Стартоне, известного как Феди, разыскивали за международную торговлю кокаином и создание связей с преступными организациями Южной Америки. Задержанный предположительно отвечает за укрепление оперативного присутствия итальянской мафии в Колумбии, Эквадоре и Бразилии, установление связей с "Кланом Залива", "Лос Чонерос" (Эквадор) и Первым столичным командованием (PCC, Бразилия) для производства, транспортировки и распространения кокаина в Европе. Феди в СМИ называют доверенным агентом Джузеппе Палермо по прозвищу Пеппе, главного лидера "Ндрангеты", захваченного в Боготе 11 июля.
колумбия
эквадор
бразилия
общество , колумбия, эквадор, бразилия, интерпол
Происшествия, Общество , КОЛУМБИЯ, ЭКВАДОР, БРАЗИЛИЯ, Интерпол
22:58 10.08.2025 (обновлено: 23:02 10.08.2025)
 
В Колумбии задержали предполагаемого главаря итальянской ндрангеты

В Колумбии задержали предполагаемого главаря ндрангеты Федерико Стартоне

© РИА Новости . Чернощек А | Перейти в медиабанкРеспублика Колумбия. Вид на Боготу.
Республика Колумбия. Вид на Боготу. - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Чернощек А
Перейти в медиабанк
МЕХИКО, 10 авг - ПРАЙМ. В колумбийском городе Кали задержан предполагаемый главарь итальянской мафии "Ндрангета", известный как Феди, сообщило городское управление безопасности.
"Прибытие офиса Интерпола в Кали продолжает давать результаты. В ходе операции с полицией Колумбии и международными агентствами был задержан человек по прозвищу "Феди", разыскиваемый в 196 странах и считающийся главарём итальянской мафии "Ндрангета", - говорится в сообщении в блоге ведомства в X.
По данным местных СМИ, операцию проводили совместно с властями Италии и Великобритании. Федерико Стартоне, известного как Феди, разыскивали за международную торговлю кокаином и создание связей с преступными организациями Южной Америки.
Задержанный предположительно отвечает за укрепление оперативного присутствия итальянской мафии в Колумбии, Эквадоре и Бразилии, установление связей с "Кланом Залива", "Лос Чонерос" (Эквадор) и Первым столичным командованием (PCC, Бразилия) для производства, транспортировки и распространения кокаина в Европе. Феди в СМИ называют доверенным агентом Джузеппе Палермо по прозвищу Пеппе, главного лидера "Ндрангеты", захваченного в Боготе 11 июля.
Киберпреступность - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
Евроюст раскрыл крупную мафиозную группировку
13 августа 2024, 16:45
 
Происшествия Общество КОЛУМБИЯ ЭКВАДОР БРАЗИЛИЯ Интерпол
 
 
