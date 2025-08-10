https://1prime.ru/20250810/putin--860538139.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии
2025-08-10T17:12+0300
2025-08-10T17:12+0300
2025-08-10T17:12+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, российский лидер рассказал об итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с главой американского государства Дональдом Трампом на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Садыр Жапаров приветствовал развитие российско-американского диалога и предпринимаемые шаги по политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса", - говорится в релизе. Кроме того, главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений, включая ОДКБ, где в этом году председательствует Киргизия.
https://1prime.ru/20250810/putin-860531325.html
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, российский лидер рассказал об итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с главой американского государства Дональдом Трампом на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Садыр Жапаров приветствовал развитие российско-американского диалога и предпринимаемые шаги по политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса", - говорится в релизе.
Кроме того, главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений, включая ОДКБ, где в этом году председательствует Киргизия.
