Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, российский лидер рассказал об итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с главой американского государства Дональдом Трампом на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Садыр Жапаров приветствовал развитие российско-американского диалога и предпринимаемые шаги по политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса", - говорится в релизе. Кроме того, главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений, включая ОДКБ, где в этом году председательствует Киргизия.

