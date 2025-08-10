https://1prime.ru/20250810/putin-860522993.html

Путин и Трамп могут представить план по перемирию, считает эксперт

Путин и Трамп могут представить план по перемирию, считает эксперт - 10.08.2025, ПРАЙМ

Путин и Трамп могут представить план по перемирию, считает эксперт

Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске могут представить план по условиям прекращения огня на Украине, высказал мнение в... | 10.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-10T04:17+0300

2025-08-10T04:17+0300

2025-08-10T04:17+0300

экономика

россия

общество

сша

аляска

украина

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

вшэ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860522993.jpg?1754788645

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ, Валерия Балыкина. Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске могут представить план по условиям прекращения огня на Украине, высказал мнение в беседе с РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Мы должны ожидать не решение о приостановке огня прямо сейчас, а принятие российско-американского плана по условиям прекращениям огня и выходу на финальные переговоры по окончательному урегулированию конфликта", - сказал Суслов. По его мнению, этот план будет включать в себя вопрос территорий. "Судя по всему, имеется ввиду вывод украинских войск со всей территории ДНР и сохранение нынешней линии в Запорожской и Херсонской областях, ее превращение в финальную границу, и, возможно, вывод российских войск из частей Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей", - отметил он. По мнению эксперта, Россия получит по итогу гораздо больше, чем Украина, потому что "размер неподконтрольной России части ДНР гораздо больше, чем те куски, которые Россия контролирует в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях". "Судя по всему, в этом будет заключаться совместный российско-американский план", - заключил Суслов. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.

сша

аляска

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, аляска, украина, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, вшэ, валдай