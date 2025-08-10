Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Трамп могут представить план по перемирию, считает эксперт - 10.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250810/putin-860522993.html
Путин и Трамп могут представить план по перемирию, считает эксперт
Путин и Трамп могут представить план по перемирию, считает эксперт - 10.08.2025, ПРАЙМ
Путин и Трамп могут представить план по перемирию, считает эксперт
Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске могут представить план по условиям прекращения огня на Украине, высказал мнение в... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T04:17+0300
2025-08-10T04:17+0300
экономика
россия
общество
сша
аляска
украина
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
вшэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860522993.jpg?1754788645
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ, Валерия Балыкина. Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске могут представить план по условиям прекращения огня на Украине, высказал мнение в беседе с РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Мы должны ожидать не решение о приостановке огня прямо сейчас, а принятие российско-американского плана по условиям прекращениям огня и выходу на финальные переговоры по окончательному урегулированию конфликта", - сказал Суслов. По его мнению, этот план будет включать в себя вопрос территорий. "Судя по всему, имеется ввиду вывод украинских войск со всей территории ДНР и сохранение нынешней линии в Запорожской и Херсонской областях, ее превращение в финальную границу, и, возможно, вывод российских войск из частей Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей", - отметил он. По мнению эксперта, Россия получит по итогу гораздо больше, чем Украина, потому что "размер неподконтрольной России части ДНР гораздо больше, чем те куски, которые Россия контролирует в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях". "Судя по всему, в этом будет заключаться совместный российско-американский план", - заключил Суслов. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
сша
аляска
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , сша, аляска, украина, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, вшэ, валдай
Экономика, РОССИЯ, Общество , США, Аляска, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, ВШЭ, Валдай
04:17 10.08.2025
 
Путин и Трамп могут представить план по перемирию, считает эксперт

Эксперт Суслов: Путин и Трамп могут представить план по перемирию на Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ, Валерия Балыкина. Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске могут представить план по условиям прекращения огня на Украине, высказал мнение в беседе с РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Мы должны ожидать не решение о приостановке огня прямо сейчас, а принятие российско-американского плана по условиям прекращениям огня и выходу на финальные переговоры по окончательному урегулированию конфликта", - сказал Суслов.
По его мнению, этот план будет включать в себя вопрос территорий.
"Судя по всему, имеется ввиду вывод украинских войск со всей территории ДНР и сохранение нынешней линии в Запорожской и Херсонской областях, ее превращение в финальную границу, и, возможно, вывод российских войск из частей Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей", - отметил он.
По мнению эксперта, Россия получит по итогу гораздо больше, чем Украина, потому что "размер неподконтрольной России части ДНР гораздо больше, чем те куски, которые Россия контролирует в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях".
"Судя по всему, в этом будет заключаться совместный российско-американский план", - заключил Суслов.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоСШААляскаУКРАИНАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковВШЭВалдай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала