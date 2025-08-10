https://1prime.ru/20250810/putin-860522993.html
Путин и Трамп могут представить план по перемирию, считает эксперт
Путин и Трамп могут представить план по перемирию, считает эксперт - 10.08.2025, ПРАЙМ
Путин и Трамп могут представить план по перемирию, считает эксперт
Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске могут представить план по условиям прекращения огня на Украине, высказал мнение в... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T04:17+0300
2025-08-10T04:17+0300
2025-08-10T04:17+0300
экономика
россия
общество
сша
аляска
украина
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
вшэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860522993.jpg?1754788645
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ, Валерия Балыкина. Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске могут представить план по условиям прекращения огня на Украине, высказал мнение в беседе с РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Мы должны ожидать не решение о приостановке огня прямо сейчас, а принятие российско-американского плана по условиям прекращениям огня и выходу на финальные переговоры по окончательному урегулированию конфликта", - сказал Суслов.
По его мнению, этот план будет включать в себя вопрос территорий.
"Судя по всему, имеется ввиду вывод украинских войск со всей территории ДНР и сохранение нынешней линии в Запорожской и Херсонской областях, ее превращение в финальную границу, и, возможно, вывод российских войск из частей Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей", - отметил он.
По мнению эксперта, Россия получит по итогу гораздо больше, чем Украина, потому что "размер неподконтрольной России части ДНР гораздо больше, чем те куски, которые Россия контролирует в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях".
"Судя по всему, в этом будет заключаться совместный российско-американский план", - заключил Суслов.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
сша
аляска
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , сша, аляска, украина, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, вшэ, валдай
Экономика, РОССИЯ, Общество , США, Аляска, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, ВШЭ, Валдай
Путин и Трамп могут представить план по перемирию, считает эксперт
Эксперт Суслов: Путин и Трамп могут представить план по перемирию на Украине
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ, Валерия Балыкина. Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске могут представить план по условиям прекращения огня на Украине, высказал мнение в беседе с РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Мы должны ожидать не решение о приостановке огня прямо сейчас, а принятие российско-американского плана по условиям прекращениям огня и выходу на финальные переговоры по окончательному урегулированию конфликта", - сказал Суслов.
По его мнению, этот план будет включать в себя вопрос территорий.
"Судя по всему, имеется ввиду вывод украинских войск со всей территории ДНР и сохранение нынешней линии в Запорожской и Херсонской областях, ее превращение в финальную границу, и, возможно, вывод российских войск из частей Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей", - отметил он.
По мнению эксперта, Россия получит по итогу гораздо больше, чем Украина, потому что "размер неподконтрольной России части ДНР гораздо больше, чем те куски, которые Россия контролирует в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях".
"Судя по всему, в этом будет заключаться совместный российско-американский план", - заключил Суслов.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.