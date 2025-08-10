https://1prime.ru/20250810/times-860525335.html

Коалиция желающих не планирует отправлять войска на Украину, пишут СМИ

МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Коалиция желающих не планирует отправлять свои войска на украинскую территорию. Об этом сообщает газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны Великобритании."Учитывая, что никто не хочет посылать войска умирать на Украине, речь идет о том, чтобы убедиться, что украинцы могут устроить нечто большее (подготовиться к дальнейшему противостоянию с Россией. — Прим. ред.)", — сказано в материале.В качестве альтернативного подхода европейские государства планируют сосредоточиться на укреплении ВПК Украины. Это, как утверждается, даст возможность Киеву разработать и создать собственные дальнобойные ракеты.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон, по итогам парижского саммита коалиции желающих, сообщил о намерении нескольких стран направить силы сдерживания на Украину. Он подчеркнул, что эти силы не заменят Вооруженные силы Украины и не будут выполнять функции миротворцев; их основная задача будет заключаться в сдерживании России. Контингент будет размещен в заранее согласованных с Киевом стратегических точках. Макрон также добавил, что хотя не все страны поддерживают эту инициативу, для ее реализации это не является критическим фактором.

