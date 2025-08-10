https://1prime.ru/20250810/times-860525335.html
Коалиция желающих не планирует отправлять войска на Украину, пишут СМИ
Коалиция желающих не планирует отправлять войска на Украину, пишут СМИ - 10.08.2025, ПРАЙМ
Коалиция желающих не планирует отправлять войска на Украину, пишут СМИ
Коалиция желающих не планирует отправлять свои войска на украинскую территорию. Об этом сообщает газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T08:24+0300
2025-08-10T08:24+0300
2025-08-10T08:24+0300
спецоперация на украине
общество
украина
киев
эммануэль макрон
великобритания
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:124:795:571_1920x0_80_0_0_fed89361137152a258406eaa904cb367.jpg
МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Коалиция желающих не планирует отправлять свои войска на украинскую территорию. Об этом сообщает газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны Великобритании."Учитывая, что никто не хочет посылать войска умирать на Украине, речь идет о том, чтобы убедиться, что украинцы могут устроить нечто большее (подготовиться к дальнейшему противостоянию с Россией. — Прим. ред.)", — сказано в материале.В качестве альтернативного подхода европейские государства планируют сосредоточиться на укреплении ВПК Украины. Это, как утверждается, даст возможность Киеву разработать и создать собственные дальнобойные ракеты.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон, по итогам парижского саммита коалиции желающих, сообщил о намерении нескольких стран направить силы сдерживания на Украину. Он подчеркнул, что эти силы не заменят Вооруженные силы Украины и не будут выполнять функции миротворцев; их основная задача будет заключаться в сдерживании России. Контингент будет размещен в заранее согласованных с Киевом стратегических точках. Макрон также добавил, что хотя не все страны поддерживают эту инициативу, для ее реализации это не является критическим фактором.
https://1prime.ru/20250710/smi-859353790.html
украина
киев
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:50:795:646_1920x0_80_0_0_5be110dedf8b4bf9b321c7023cd532ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, киев, эммануэль макрон, великобритания, всу
Спецоперация на Украине, Общество , УКРАИНА, Киев, Эммануэль Макрон, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВСУ
Коалиция желающих не планирует отправлять войска на Украину, пишут СМИ
Sunday Times: коалиция желающих не планирует отправлять войска на Украину
МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ.
Коалиция желающих не планирует отправлять свои войска на украинскую территорию. Об этом сообщает газета Sunday Times
со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны Великобритании.
"Учитывая, что никто не хочет посылать войска умирать на Украине, речь идет о том, чтобы убедиться, что украинцы могут устроить нечто большее (подготовиться к дальнейшему противостоянию с Россией. — Прим. ред.)", — сказано в материале.
В качестве альтернативного подхода европейские государства планируют сосредоточиться на укреплении ВПК Украины. Это, как утверждается, даст возможность Киеву разработать и создать собственные дальнобойные ракеты.
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон, по итогам парижского саммита коалиции желающих, сообщил о намерении нескольких стран направить силы сдерживания на Украину. Он подчеркнул, что эти силы не заменят Вооруженные силы Украины и не будут выполнять функции миротворцев; их основная задача будет заключаться в сдерживании России. Контингент будет размещен в заранее согласованных с Киевом стратегических точках. Макрон также добавил, что хотя не все страны поддерживают эту инициативу, для ее реализации это не является критическим фактором.
СМИ: встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву завершить конфликт