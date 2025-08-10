Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВШЭ рассказали, чем грозит отказ США Украине в обмене разведданными - 10.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250810/vshe-860522128.html
В ВШЭ рассказали, чем грозит отказ США Украине в обмене разведданными
В ВШЭ рассказали, чем грозит отказ США Украине в обмене разведданными - 10.08.2025, ПРАЙМ
В ВШЭ рассказали, чем грозит отказ США Украине в обмене разведданными
США могут отказать Украине в обмене разведданными из-за позиции Владимира Зеленского по территориальным уступкам в контексте предстоящих контактов РФ-США на... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T02:16+0300
2025-08-10T02:16+0300
экономика
общество
россия
украина
сша
аляска
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
вшэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860522128.jpg?1754781415
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ, Валерия Балыкина. США могут отказать Украине в обмене разведданными из-за позиции Владимира Зеленского по территориальным уступкам в контексте предстоящих контактов РФ-США на Аляске, высказал мнение в беседе с РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Главный вопрос, какую позицию займут Украина и Европа. Зеленский пошел в отказ, что чревато для него очень негативными последствиями. Скорее всего, если в ближайшие дни он сохранит такую позицию о том, что контуры плана, которые, вероятно, согласованы для Украины, неприемлемы, США прекратят либо временно, либо постоянно любую помощь Украине, включая предоставление разведданных", - сказал Суслов. По его мнению, это грозит Украине катастрофическим разгромом и капитуляцией на поле боя. "Поэтому в ближайшие дни Зеленский будет активно суетиться и пытаться о чем-то договориться с Европой, чтобы попытаться совместно переубедить Трампа", - заключил эксперт. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
украина
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, украина, сша, аляска, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, вшэ, валдай
Экономика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, США, Аляска, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, ВШЭ, Валдай
02:16 10.08.2025
 
В ВШЭ рассказали, чем грозит отказ США Украине в обмене разведданными

Эксперт Суслов: США могут отказать Украине в обмене разведданными из-за позиции Зеленского

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ, Валерия Балыкина. США могут отказать Украине в обмене разведданными из-за позиции Владимира Зеленского по территориальным уступкам в контексте предстоящих контактов РФ-США на Аляске, высказал мнение в беседе с РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Главный вопрос, какую позицию займут Украина и Европа. Зеленский пошел в отказ, что чревато для него очень негативными последствиями. Скорее всего, если в ближайшие дни он сохранит такую позицию о том, что контуры плана, которые, вероятно, согласованы для Украины, неприемлемы, США прекратят либо временно, либо постоянно любую помощь Украине, включая предоставление разведданных", - сказал Суслов.
По его мнению, это грозит Украине катастрофическим разгромом и капитуляцией на поле боя.
"Поэтому в ближайшие дни Зеленский будет активно суетиться и пытаться о чем-то договориться с Европой, чтобы попытаться совместно переубедить Трампа", - заключил эксперт.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯУКРАИНАСШААляскаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВШЭВалдай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала