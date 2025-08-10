https://1prime.ru/20250810/vsu-860523679.html
Отец покушавшегося на сенатора Колумбии пытался завербоваться в ВСУ
Отец покушавшегося на сенатора Колумбии пытался завербоваться в ВСУ - 10.08.2025, ПРАЙМ
Отец покушавшегося на сенатора Колумбии пытался завербоваться в ВСУ
Отец подростка, совершившего покушение на колумбийского сенатора Мигеля Урибе Турбая, пытался завербоваться в ВСУ, сообщил РИА Новости преподаватель... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T06:47+0300
2025-08-10T06:47+0300
2025-08-10T06:47+0300
общество
экономика
украина
колумбия
рф
мария захарова
сергей лавров
всу
оон
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860523679.jpg?1754797672
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ, Олег Краев. Отец подростка, совершившего покушение на колумбийского сенатора Мигеля Урибе Турбая, пытался завербоваться в ВСУ, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.
В результате нападения, которое произошло в июне, сенатор от оппозиционной партии "Демократический центр" Урибе Турбай получил тяжелые огнестрельные ранения головы. Следствие установило, что непосредственным исполнителем нападения стал 15-летний подросток.
"(При вербовке в ВСУ – ред.) ищут людей физически подготовленных… Отец этого подростка не прошел испытания на физику. Приехал в Варшаву, пытался стать наемником на Украине, но не прошел отбор и остался жить в Варшаве", - сообщил собеседник агентства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
украина
колумбия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, колумбия, рф, мария захарова, сергей лавров, всу, оон, минобороны рф
Общество , Экономика, УКРАИНА, КОЛУМБИЯ, РФ, Мария Захарова, Сергей Лавров, ВСУ, ООН, Минобороны РФ
Отец покушавшегося на сенатора Колумбии пытался завербоваться в ВСУ
Эксперт: отец покушавшегося на сенатора Колумбии пытался завербоваться в ВСУ
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ, Олег Краев. Отец подростка, совершившего покушение на колумбийского сенатора Мигеля Урибе Турбая, пытался завербоваться в ВСУ, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.
В результате нападения, которое произошло в июне, сенатор от оппозиционной партии "Демократический центр" Урибе Турбай получил тяжелые огнестрельные ранения головы. Следствие установило, что непосредственным исполнителем нападения стал 15-летний подросток.
"(При вербовке в ВСУ – ред.) ищут людей физически подготовленных… Отец этого подростка не прошел испытания на физику. Приехал в Варшаву, пытался стать наемником на Украине, но не прошел отбор и остался жить в Варшаве", - сообщил собеседник агентства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.