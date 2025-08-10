https://1prime.ru/20250810/vsu-860540109.html

Кадыров сообщил о попытках ВСУ атаковать объекты в Чечне

Кадыров сообщил о попытках ВСУ атаковать объекты в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 10 авг — ПРАЙМ. Глава Чечни Разман Кадыров сообщил о попытках киевского режима атаковать объекты Чечни. "В ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории Чеченской Республики. В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два БПЛА. Оба объекта своевременно выявлены и успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он также призвал жителей республики сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных летающих объектов незамедлительно сообщать по номеру 112. "Выражаю искреннюю благодарность республиканскому оперативному штабу по проведению СВО под руководством... Магомеда Даудова, а также личному составу и командованию ВКС России за оперативные и скоординированные действия", — написал Кадыров.

