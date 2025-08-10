https://1prime.ru/20250810/vsu-860540109.html
Кадыров сообщил о попытках ВСУ атаковать объекты в Чечне
Кадыров сообщил о попытках ВСУ атаковать объекты в Чечне - 10.08.2025, ПРАЙМ
Кадыров сообщил о попытках ВСУ атаковать объекты в Чечне
Глава Чечни Разман Кадыров сообщил о попытках киевского режима атаковать объекты Чечни. | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T19:19+0300
2025-08-10T19:19+0300
2025-08-10T19:40+0300
спецоперация на украине
россия
чечня
вкс
всу
рамзан кадыров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860217791_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_083134c47ea4a3dd1f687e888904dce0.jpg
ГРОЗНЫЙ, 10 авг — ПРАЙМ. Глава Чечни Разман Кадыров сообщил о попытках киевского режима атаковать объекты Чечни. "В ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории Чеченской Республики. В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два БПЛА. Оба объекта своевременно выявлены и успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он также призвал жителей республики сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных летающих объектов незамедлительно сообщать по номеру 112. "Выражаю искреннюю благодарность республиканскому оперативному штабу по проведению СВО под руководством... Магомеда Даудова, а также личному составу и командованию ВКС России за оперативные и скоординированные действия", — написал Кадыров.
https://1prime.ru/20250804/kurator-860317120.html
чечня
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860217791_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_94d9333c1ea11e33105827da5ffe4a88.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чечня, вкс, всу, рамзан кадыров
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, ВКС, ВСУ, Рамзан Кадыров
Кадыров сообщил о попытках ВСУ атаковать объекты в Чечне
Кадыров сообщил о попытках киевского режима атаковать объекты в Чечне
ГРОЗНЫЙ, 10 авг — ПРАЙМ. Глава Чечни Разман Кадыров сообщил о попытках киевского режима атаковать объекты Чечни.
"В ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории Чеченской Республики. В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два БПЛА. Оба объекта своевременно выявлены и успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также призвал жителей республики сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных летающих объектов незамедлительно сообщать по номеру 112.
"Выражаю искреннюю благодарность республиканскому оперативному штабу по проведению СВО под руководством... Магомеда Даудова, а также личному составу и командованию ВКС России за оперативные и скоординированные действия", — написал Кадыров.
Адама Кадырова назначили куратором оказания гумпомощи Газе от Чечни