Кадыров сообщил о попытках ВСУ атаковать объекты в Чечне
Кадыров сообщил о попытках ВСУ атаковать объекты в Чечне
2025-08-10T19:19+0300
2025-08-10T19:40+0300
спецоперация на украине
россия
чечня
вкс
всу
рамзан кадыров
россия, чечня, вкс, всу, рамзан кадыров
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, ВКС, ВСУ, Рамзан Кадыров
19:19 10.08.2025 (обновлено: 19:40 10.08.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
ГРОЗНЫЙ, 10 авг — ПРАЙМ. Глава Чечни Разман Кадыров сообщил о попытках киевского режима атаковать объекты Чечни.
"В ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории Чеченской Республики. В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два БПЛА. Оба объекта своевременно выявлены и успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также призвал жителей республики сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных летающих объектов незамедлительно сообщать по номеру 112.
"Выражаю искреннюю благодарность республиканскому оперативному штабу по проведению СВО под руководством... Магомеда Даудова, а также личному составу и командованию ВКС России за оперативные и скоординированные действия", — написал Кадыров.
Разрушения в секторе Газа - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Адама Кадырова назначили куратором оказания гумпомощи Газе от Чечни
4 августа, 23:54
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯЧЕЧНЯВКСВСУРамзан Кадыров
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
