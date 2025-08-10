https://1prime.ru/20250810/zaes--860529618.html
На ЗАЭС оценили ситуацию с обстрелами со стороны ВСУ
На ЗАЭС оценили ситуацию с обстрелами со стороны ВСУ - 10.08.2025, ПРАЙМ
На ЗАЭС оценили ситуацию с обстрелами со стороны ВСУ
Ситуация вокруг Запорожской атомной станции становится критической из-за почти ежедневных атак украинских боевиков, рассказала РИА Новости директор по... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T11:11+0300
2025-08-10T11:11+0300
2025-08-10T11:11+0300
спецоперация на украине
энергодар
европа
рф
мчс
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116251_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_99a0da4f22e4a0eecdbb546d0fc212c0.jpg
ЭНЕРГОДАР, 10 авг - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Запорожской атомной станции становится критической из-за почти ежедневных атак украинских боевиков, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Ситуация вокруг станции становится критической: обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности. Уже целую неделю на территории промышленной зоны и прилегающих участков фиксируются атаки", - сказала Яшина. Она напомнила, что в минувшую субботу в результате одной из атак погиб мирный житель. Под огонь попадают даже сотрудники МЧС, ликвидирующие последствия предыдущих обстрелов. В 2024 году сотрудники ЗАЭС получили ранения при ударе ВСУ во время устранения последствий атаки на подстанцию "Радуга". "Однако постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку. Такая интенсивность – тревожный признак, представляющий прямую угрозу для всего персонала и инфраструктуры", - отметила Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://1prime.ru/20250802/magate-860252954.html
энергодар
европа
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116251_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d330a723352355fad302f4f7f225399.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, европа, рф, мчс, всу
Спецоперация на Украине, Энергодар, ЕВРОПА, РФ, МЧС, ВСУ
На ЗАЭС оценили ситуацию с обстрелами со стороны ВСУ
Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: ситуация вокруг станции становится критической
ЭНЕРГОДАР, 10 авг - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Запорожской атомной станции становится критической из-за почти ежедневных атак украинских боевиков, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Ситуация вокруг станции становится критической: обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности. Уже целую неделю на территории промышленной зоны и прилегающих участков фиксируются атаки", - сказала Яшина.
Она напомнила, что в минувшую субботу в результате одной из атак погиб мирный житель. Под огонь попадают даже сотрудники МЧС, ликвидирующие последствия предыдущих обстрелов. В 2024 году сотрудники ЗАЭС получили ранения при ударе ВСУ во время устранения последствий атаки на подстанцию "Радуга".
"Однако постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку. Такая интенсивность – тревожный признак, представляющий прямую угрозу для всего персонала и инфраструктуры", - отметила Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили о взрывах недалеко от станции