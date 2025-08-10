Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ЗАЭС оценили ситуацию с обстрелами со стороны ВСУ - 10.08.2025
На ЗАЭС оценили ситуацию с обстрелами со стороны ВСУ
На ЗАЭС оценили ситуацию с обстрелами со стороны ВСУ
Ситуация вокруг Запорожской атомной станции становится критической из-за почти ежедневных атак украинских боевиков, рассказала РИА Новости директор по... | 10.08.2025, ПРАЙМ
ЭНЕРГОДАР, 10 авг - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Запорожской атомной станции становится критической из-за почти ежедневных атак украинских боевиков, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Ситуация вокруг станции становится критической: обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности. Уже целую неделю на территории промышленной зоны и прилегающих участков фиксируются атаки", - сказала Яшина. Она напомнила, что в минувшую субботу в результате одной из атак погиб мирный житель. Под огонь попадают даже сотрудники МЧС, ликвидирующие последствия предыдущих обстрелов. В 2024 году сотрудники ЗАЭС получили ранения при ударе ВСУ во время устранения последствий атаки на подстанцию "Радуга". "Однако постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку. Такая интенсивность – тревожный признак, представляющий прямую угрозу для всего персонала и инфраструктуры", - отметила Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
11:11 10.08.2025
 
На ЗАЭС оценили ситуацию с обстрелами со стороны ВСУ

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: ситуация вокруг станции становится критической

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
ЭНЕРГОДАР, 10 авг - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Запорожской атомной станции становится критической из-за почти ежедневных атак украинских боевиков, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Ситуация вокруг станции становится критической: обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности. Уже целую неделю на территории промышленной зоны и прилегающих участков фиксируются атаки", - сказала Яшина.
Она напомнила, что в минувшую субботу в результате одной из атак погиб мирный житель. Под огонь попадают даже сотрудники МЧС, ликвидирующие последствия предыдущих обстрелов. В 2024 году сотрудники ЗАЭС получили ранения при ударе ВСУ во время устранения последствий атаки на подстанцию "Радуга".
"Однако постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку. Такая интенсивность – тревожный признак, представляющий прямую угрозу для всего персонала и инфраструктуры", - отметила Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
