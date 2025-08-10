https://1prime.ru/20250810/zakharova--860535877.html

МИД ответил на слова Японии о "незаконной оккупации" Курил

2025-08-10T15:59+0300

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Слова Токио о "незаконной оккупации" Россией южных Курильских островов неприемлемы, они звучат особенно цинично накануне 80-летия Победы над милитаристской Японией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так Захарова ответила на просьбу СМИ прокомментировать заявление главы МИД Японии Такэси Ивая о "неправомерности" вступления СССР в боевые действия против Японии 9 августа 1945 года и "незаконной оккупации" южных Курильских островов. "Упорное навязывание официальным Токио ложных трактовок определявших судьбу человечества событий середины ХХ века наглядно подтверждает реваншистскую сердцевину политики современной Японии. По сути, эта страна сегодня единственная на планете отказывается признавать в полном объёме итоги послевоенного урегулирования, стремясь "обелить" либо замолчать многочисленные преступления, совершенные японской военщиной в рамках варварской экспансионистской кампании в Восточной Азии в первой половине ХХ века. Упомянутые заявления мининдел Японии категорически неприемлемы и звучат особенно цинично накануне отмечаемого прогрессивным миром 3 сентября 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского министерства. Она добавила, что в Москве считают подобную риторику недопустимой. "Считаем подобную риторику недопустимой для государственного деятеля такого уровня и уж тем более неспособной как-либо изменить объективную реальность: южные Курильские острова перешли к СССР, государством-продолжателем которого является Российская Федерация, на законных основаниях, закрепленных послевоенными договоренностями Союзных держав и Уставом ООН. В преддверии памятной даты 3 сентября вновь призываем Токио осознать в полной мере ответственность за агрессию, развязанную в 1930-1940-е годы в Азии, и принести искренние извинения за страдания, причиненные её народам", - подчеркнула Захарова.

