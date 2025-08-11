https://1prime.ru/20250811/atom-860570292.html

"Атом" представит такси-версию своего электромобиля

"Атом" представит такси-версию своего электромобиля - 11.08.2025, ПРАЙМ

"Атом" представит такси-версию своего электромобиля

"Атом" представит такси-версию своего электромобиля 14-15 августа на Международном Евразийском форуме "Такси" (МЕФТ-2025), сообщила компания. | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T14:36+0300

2025-08-11T14:36+0300

2025-08-11T14:37+0300

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846259522_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3bca8f36102247f633bc6e41375945eb.png

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. "Атом" представит такси-версию своего электромобиля 14-15 августа на Международном Евразийском форуме "Такси" (МЕФТ-2025), сообщила компания. "Международный Евразийский форум "Такси" ежегодно объединяет вокруг себя руководителей бизнеса, ведущих экспертов в индустрии городской мобильности и представителей власти. В этом году МЕФТ пройдет 14 и 15 августа в Москве. В рамках форума Атом представит такси-версию своего электромобиля", - сообщила компания. Отмечается, что руководитель отдела по разработке продукта и развитию бизнеса "Атома" Ираклий Лакрба примет участие в рабочей сессии, посвященной электротакси как бизнес-модели. На ней представители автопарков, органов власти, автопроизводителей и операторов зарядных станций обсудят в числе прочего закон о локализации, экономику парков такси на электродвигателе, готовность автопарков к изменениям, программы поддержки от государства. "Атом" в версии такси будет выпускаться в двухместном и классическом исполнении, отметили в компании. Внедряемые в электромобиль информационные технологии, а также плавность хода и просторный салон с удобной посадкой через распашные двери будут комфортны как для водителя, так и для пассажиров. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на 2025 год на заводе "Москвич".

https://1prime.ru/20250809/avto-860510261.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто