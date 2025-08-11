https://1prime.ru/20250811/avto-860561582.html

Эксперты рассказали, какие марки авто вызывают у россиян наибольший интерес

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. По данным Авито Авто, существенно вырос интерес к авто марок Solaris (+17,4%), HAVAL (+7,5%) и LADA (+4,7%). Среди моделей чаще стали смотреть Chery Tiggo 7L (в 1,6 раза), Solaris KRS (в 1,5 раза), HAVAL Jolion (+18,2%), Chery Tiggo 4 (+17%), Solaris KRX (+13,4%), LADA Niva Travel (+11,6%), Geely Monjaro (+10,4%), LADA Vesta (+8,1%), "Москвич" 3 (+7,6%), LADA Largus (+7,4%) и LADA Granta (+5,2%).Пользователи больше всего интересовались новыми автомобилями марок LADA (23,5% от интереса), Chery (8,3%), HAVAL (7,9%), Changan (6%) и Geely (4,5%). Наиболее востребованными моделями стали LADA Granta (10%), LADA Vesta (3,7%), HAVAL Jolion (3,2%), Chery Tiggo 4 (2,6%) и Jetour Dashing (2,5%).Лидерами по доле в предложении на Авито Авто стали автомобили марок LADA (19,5%), HAVAL (11,6%), Chery (10,4%), Changan (8,3%) и Geely (8,2%). Больше всего объявлений пришлось на модели LADA Granta (7,5%), HAVAL Jolion (4,3%), Changan UNI-S (3%), Chery Tiggo 7L (2,8%) и OMODA C5 (2,8%).Заметнее всего выросло предложение на машины марок HAVAL (+16%), OMODA (+15,7%) и Jetour (+14,3%). Среди моделей чаще продавать на Авито Авто стали Chery Tiggo 7L (+62,5%), Solaris KRS (+26,6%) и Solaris KRX (+25,8%)."Хотя летний сезон традиционно считается периодом некоторого затишья на автомобильном рынке, мы наблюдаем положительную динамику в интересе к новым машинам со стороны покупателей на платформе. Причем рост есть не только в сравнении с июнем, но и с июлем прошлого года – на 5%. Это хороший сигнал для рынка, означающий его постепенное оживление. Так как предложение тоже увеличивается, у покупателей есть отличная возможность найти именно ту машину, которая максимально соответствует их потребностям благодаря удобному каталогу новых автомобилей на Авито Авто. С помощью его фильтров можно указать желаемые технические характеристики, тип кузова или количество мест, а также задать другие важные параметры, значительно упрощающие поиск идеального авто", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.

