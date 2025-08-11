Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия поднялась на 11 место в мировом рейтинге продаж новых автомобилей
Россия поднялась на 11 место в мировом рейтинге продаж новых автомобилей
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. России в июле поднялась на 11 место в мировом рейтинге продаж новых автомобилей с 15 места по итогам первого полугодия, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "Июльский рост позволил России подняться на 11 место в мировым рейтинге продаж новых автомобилей. Напомню, что по итогам первой половины года Россия держалась на 15 месте", - написал он в своем Telegram-канале. Целиков отметил основные глобальные тренды июля - рост авторынков Китая, США и Канады. По его словам, в Европе нет единого тренда: рынки Германии и Испании демонстрируют значительный рост, а Великобритании, Франции и Италии - умеренное снижение. Рост корейского авторынка идет за счет импортируемых автомобилей, добавил он. Директор "Автостата" указал и на глобальный тренд увеличения доли электромобилей и гибридов на рынке. По данным аналитического агентства, в топ-15 авторынков в июле вошли Китай - 1,85 миллиона проданных авто (рост на 6,9% в годовом выражении), США - 1,39 миллиона штук (рост на 7,3%), Япония - 390,516 тысячи (снижение на 3,6%). В Индии в июле было продано 328,613 тысячи авто (снижение на 0,8%), в Германии - 264,802 тысячи (рост на 11,1%), в Бразилии - 230,223 тысячи (рост на 1,3%), в Канаде - 172 тысячи (рост на 6,9%), в Великобритании - 140,154 тысячи (снижение на 5%), в Южной Корее - 138,016 тысячи (рост на 4,6%), в Мексике 124,48 тысячи (снижение на 0,6%). Российский авторынок, по данным "Автостата", в июле составил 120,649 тысячи машин, заняв 11 место, рынок Италии - 118,493 тысячи штук (снижение на 5,1%), Франции - 116,377 тысячи штук (снижение на 7,7%), Австралии - 104,244 тысячи штук (рост на 2%). И замыкает топ-15 Испания с показателем проданных авто в июле в 98,337 тысячи штук (рост на 17,1% в годовом выражении). Ранее Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт") сообщал, что в июле 2025 года в России было продано 120 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 34% больше, чем месяцем ранее.
09:25 11.08.2025
 
Россия поднялась на 11 место в мировом рейтинге продаж новых автомобилей

"Автостат": Россия поднялась на 11 место в мировом рейтинге продаж новых автомобилей

© Фото : Хендэ Мотор СНГ Автомобиль Hyundai Solaris
%втомобиль Hyundai Solaris - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© Фото : Хендэ Мотор СНГ
Эксперт рассказал, как часто нужно проводить техобслуживание авто
9 августа, 13:35
9 августа, 13:35
 
