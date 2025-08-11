https://1prime.ru/20250811/tramp-860573819.html

Трамп заявил, что сдал на "отлично" когнитивный тест

Трамп заявил, что сдал на "отлично" когнитивный тест - 11.08.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что сдал на "отлично" когнитивный тест

Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно сдал на "отлично" когнитивный тест и призвал оппонирующих ему политиков-демократов пройти такую проверку. | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T15:45+0300

2025-08-11T15:45+0300

2025-08-11T15:45+0300

политика

сша

вашингтон

колумбия

дональд трамп

джо байден

https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно сдал на "отлично" когнитивный тест и призвал оппонирующих ему политиков-демократов пройти такую проверку. "Каждого из этих политических интриганов следует заставить пройти когнитивный экзамен, очень похожий на тот, который я недавно проходил во время медосмотра в нашем замечательном военном госпитале в Вашингтоне, округ Колумбия. Как сказали врачи, "президент Трамп сдал его на "отлично", что редко можно увидеть!". Все эти леворадикальные сумасшедшие провалили бы этот тест, продемонстрировав зрелищную глупость и некомпетентность. Пройдите тест", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Трамп является старейшим американским президентом: на момент вступления в должность он был старше на несколько месяцев, чем его предшественник Джо Байден в день собственной инаугурации.

https://1prime.ru/20240701/mask-849619396.html

сша

вашингтон

колумбия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, вашингтон, колумбия, дональд трамп, джо байден