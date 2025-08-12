Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТОР оценили возможность отмены системы "все включено" в Турции
В АТОР оценили возможность отмены системы "все включено" в Турции
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Реальных политических сил и правовых механизмов, которые могли бы отменить систему "все включено" против воли самих гостиниц, в Турции нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее газета Sabah написала, что турецкие власти обсуждают возможность отмены "все включено" в Турции в отелях и ресторанах в рамках борьбы с пищевыми отходами, а Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента готовит соответствующий доклад главе республики Тайипу Эрдогану. "Туристы могут спать спокойно. Ничего никто не "отменит". Как подтвердил нам сегодня наш источник из турецкого турбизнеса: "В Турции нет реальных политических сил и правовых механизмов, которые могли бы "отменить все включено". Только сами отельеры решают, отказываться им от этой системы или нет", - сообщили в АТОР. "Весь инфоповод основан на высказываниях в турецкой прессе одного из заинтересованных лиц. А именно президента общественной организации рестораторов. Это не "турецкие власти намерены", а "турецкий ресторатор хотел бы", - уточнили в ассоциации. Там также сообщили, что никакого доклада президентского совета вообще нет. "Его только готовят и он будет через два месяца. Что в нем будет в итоге – никому неизвестно", - заключает АТОР.
туризм, бизнес, турция, атор
Экономика, Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ, АТОР
13:46 12.08.2025
 
В АТОР оценили возможность отмены системы "все включено" в Турции

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Реальных политических сил и правовых механизмов, которые могли бы отменить систему "все включено" против воли самих гостиниц, в Турции нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее газета Sabah написала, что турецкие власти обсуждают возможность отмены "все включено" в Турции в отелях и ресторанах в рамках борьбы с пищевыми отходами, а Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента готовит соответствующий доклад главе республики Тайипу Эрдогану.
"Туристы могут спать спокойно. Ничего никто не "отменит". Как подтвердил нам сегодня наш источник из турецкого турбизнеса: "В Турции нет реальных политических сил и правовых механизмов, которые могли бы "отменить все включено". Только сами отельеры решают, отказываться им от этой системы или нет", - сообщили в АТОР.
"Весь инфоповод основан на высказываниях в турецкой прессе одного из заинтересованных лиц. А именно президента общественной организации рестораторов. Это не "турецкие власти намерены", а "турецкий ресторатор хотел бы", - уточнили в ассоциации.
Там также сообщили, что никакого доклада президентского совета вообще нет. "Его только готовят и он будет через два месяца. Что в нем будет в итоге – никому неизвестно", - заключает АТОР.
Непогода на Кубани не привела к аннуляциям туров, заявили в АТОР
