https://1prime.ru/20250812/ator-860629378.html

В АТОР оценили возможность отмены системы "все включено" в Турции

В АТОР оценили возможность отмены системы "все включено" в Турции - 12.08.2025, ПРАЙМ

В АТОР оценили возможность отмены системы "все включено" в Турции

Реальных политических сил и правовых механизмов, которые могли бы отменить систему "все включено" против воли самих гостиниц, в Турции нет, говорится в... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T13:46+0300

2025-08-12T13:46+0300

2025-08-12T13:46+0300

экономика

туризм

бизнес

турция

атор

https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Реальных политических сил и правовых механизмов, которые могли бы отменить систему "все включено" против воли самих гостиниц, в Турции нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее газета Sabah написала, что турецкие власти обсуждают возможность отмены "все включено" в Турции в отелях и ресторанах в рамках борьбы с пищевыми отходами, а Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента готовит соответствующий доклад главе республики Тайипу Эрдогану. "Туристы могут спать спокойно. Ничего никто не "отменит". Как подтвердил нам сегодня наш источник из турецкого турбизнеса: "В Турции нет реальных политических сил и правовых механизмов, которые могли бы "отменить все включено". Только сами отельеры решают, отказываться им от этой системы или нет", - сообщили в АТОР. "Весь инфоповод основан на высказываниях в турецкой прессе одного из заинтересованных лиц. А именно президента общественной организации рестораторов. Это не "турецкие власти намерены", а "турецкий ресторатор хотел бы", - уточнили в ассоциации. Там также сообщили, что никакого доклада президентского совета вообще нет. "Его только готовят и он будет через два месяца. Что в нем будет в итоге – никому неизвестно", - заключает АТОР.

https://1prime.ru/20250804/ator-860294114.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, турция, атор